(VIDEOS) Colombia: Reportan incendio en el Palacio de Justicia de Tuluá -Valle del Cauca

25.05.21 - En medio de una jornada agitada en Tuluá, Valle del Cauca, en la noche de este martes se reportó un incendio en el Palacio de Justicia del municipio. Aunque no hay mayor claridad frente a los hechos, o si hay víctimas.



De acuerdo a información de la Policía, las llamas han arrasado buena parte del tejado y el segundo piso de la institución judicial de esta ciudad ubicada al norte de Cali.



Tuluá vivió el martes enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos de protestantes y episodios de caos urbano, en los que falleció el joven Camilo Arango producto de la represión policial.



También se registró un ataque contra la sede de la Fiscalía en Tuluá. Sin embargo, en este último caso no hubo mayor afectación más allá de la ruptura de algunos vidrios de la fachada.



A pesar de la condena por parte de funcionarios del Gobierno en relación al incendio del Palacio de Justicia, la senadora Griselda Lobos de Comunes llamó a quienes responsabilizan a los manifestantes a no mentir.



'¿Quiénes se benefician quemando el Palacio de Justicia en Tuluá? Con seguridad los manifestantes no. Dejen de mentirle al país y dejen de buscar pretextos para justificar la violencia y represión', remarcó la congresista.



En videos del incendio se puede observar a algunos encapuchados que se encuentran al frente del edificio consumido por las llamas. Aparentemente, estos están celebrando la acción criminal. En otras imágenes se observa a manifestantes impidiendo el paso de carros de bomberos que buscan llegar a la zona del incendio.





Cali y la región del Valle del Cauca y el vecino Cauca han sido el epicentro de las protestas y movilizaciones sociales contra el presidente Iván Duque, que han dejado al menos 43 muertos y cientos de desaparecidos.El estallido social, que reclama un país más justo y solidario ante el deterioro económico que agudizó la pandemia, deja de momento más de 2.000 heridos.Durante la noche del martes, en Bogotá se reportaron nuevos episodios de represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y la policía contra manifestantesEl partido Comunes denunció que las fuerzas policiales realizaron capturas de jóvenes en el barrio La Igualdad, Kennedy, en esta capital.Tw=1397391165549387786]Con información de Telesur / Agencias.