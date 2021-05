El ex-General Hugo Carvajal denuncia que España cometió “atropellos e irregularidades en su contra” para extraditarlo a EEUU

24-05-21.-24-05-21.-El ex-general y ex-director de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Armando Carvajal, denunció este lunes "graves irregularidades» por parte de la Justicia y del gobierno de España en un proceso de extradición para que sea juzgado en Estados Unidos por presunto tráfico de drogas y de armas.Carvajal, en paradero desconocido desde 2019, denunció a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter que desde la clandestinidad intenta evitar una "implacable persecución" y una "intromisión política en la Justicia española".Relató que EEUU ha presionado a las autoridades españolas para permitir su extradición pese a que "no hay pruebas" que lo incriminen.Cabe recordar que un tribunal español rechazó el pasado año suspender la extradición, que fue aprobada por el gobierno tras autorizarla la Audiencia Nacional, al desestimar un pedido de los abogados del ex-general, que alegaron que las imputaciones no eran ciertas y que la única finalidad de Estados Unidos es torturarle para obtener información sobre Venezuela.“A pesar de todas las irregularidades, deposito mi confianza en lo más alto del Estado de Derecho español… Queda en manos de sus magistrados la posibilidad de redimir los atropellos y hacer justicia", expresó Carvajal.Asimismo, indicó que seguirá luchando, independientemente lo que decida Madrid. “Resolveré mis problemas y continuaré con la única actividad a la qe me he dedicado toda la vida: servir a mi país“.