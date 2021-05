(VIDEOS) Colombia: Gobierno de Duque sigue respondiendo con represión a manifestantes

20.05.21 - Al cumplirse 23 días de movilizaciones sociales en rechazo a las políticas neoliberales de Iván Duque, se registraron este miércoles nuevas acciones represivas en varias ciudades de Colombia.



Las concentraciones convocadas para este miércoles comenzaron desde la mañana, en un escenario en el que el Gobierno y el comité del paro nacional no han llegado a acuerdos.



Desde diferentes ciudades de Colombia, miles de personas se mantienen desplegadas en las calles denunciando la represión policial contra manifestantes en los 22 días del Paro Nacional y en rechazo a las políticas del presidente Iván Duque.



Los colombianos que acuden a las protestas aseguran que no van a dejar morir las movilizaciones hasta que no haya compromisos reales del Ejecutivo, empezando por las garantías para ejercer la protesta de forma pacífica. Por su parte, el Gobierno de la República solicita a las centrales obreras que rechacen explícitamente los bloqueos que siguen activos, a pesar de que el presidente Iván Duque ordenó este lunes a las fuerzas de seguridad levantar los cierres en las vías. Reseñó el portal de RTVE.



En horas de la noche del miércoles, denunciaron la represión por parte de funcionarios del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca.



En Cali, epicentro de las protestas en Colombia, se desarrolló otra jornada de abusos pero en esta ocasión no fueron uniformados de la Policía Nacional quienes reprimieron a los manifestantes que, desde la madrugada, querían animar la movilización convocadada para este miércoles, 19 de mayo. Reportó el portal Colombia Hoy.



De acuerdo con representantes de Organizaciones de Derechos Humanos, varias personas resultaron heridas como parte de la represión contra los manifestantes.





El incidente se reportó frente a un hospital de Popayán, donde la Esmad lanzó bombas lacrimógenas contra los manifestantes, afectando a enfermos y personal médico del centro asistencial.Durante la nueva jornada de represión, en la ciudad de Bucaramanga, Santander, estudiantes de la Universidad Industrial solicitaron la creación de un corredor humanitario para el traslado de los heridos.Los manifestantes aseguraron que en la noche de este miércoles dos tanquetas de la Policía Nacional irrumpieron en la ciudadela universitaria.En la capital colombiana también reportaron ataques por parte de la Esmad contra civiles, que protestaban en el portal de las Américas.La ciudad de Medellín fue otra de las localidades en las que se presentaron actos de represión, dejando decenas de heridos.El partido Comunes aseguró el miércoles hoy que el presidente Iván Duque, tiene miedo a escuchar al pueblo que se enfrenta a su gobierno por medio de multitudinarias movilizaciones pacíficas.'Prefiere obligarse a creer que los que están en las calles son personas supuestamente financiadas por gobiernos 'extranjeros' y que la movilización es una estratagema de la oposición para desestabilizarlo', subrayó esta fuerza política en un comunicado difundido este miércoles.Añadió que el gobernante debe entender que existe un estallido social como consecuencia de una enorme desigualdad y una pobreza provocada por su gobierno y por políticas que son muy solidarias con los poderosos, pero mezquinas con el pueblo trabajador.Desde el 28 de abril a la fecha 51 personas murieron en Colombia, presuntamente a manos de la fuerza pública, durante las jornadas del paro, de acuerdo con el más reciente informe de la Organización No Gubernamental (ONG) Temblores.Temblores publicó su informe actualizado sobre las cifras de represión perpetrada por agentes del Esmad y del Ejército contra manifestantes, quienes ya completan 22 días movilizados en Colombia.tw=1395342640053428230]