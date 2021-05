(VIDEOS) Indignación en Colombia por acciones de violencia sexual contra mujeres por parte de policías

14.05.21 - Organizaciones feministas colombianas realizarán este viernes un plantón en distintas ciudades del país suramericano, para expresar su rechazo a la violencia sexual que agentes policiales han cometido contra mujeres en el marco del Paro Nacional.



En un balance elaborado por la Plataforma Grita se consignó que dentro de los 2.100 casos de violencia policial cometidos desde el comienzo del Paro Nacional, el 28 de abril pasado, a la fecha, han ocurrido al menos 16 actos de violencia sexual contra mujeres.



El más reciente caso, fue el de una joven de 17 años que fue detenida la noche del miércoles por efectivos de la policía en la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca, mientras filmaba las manifestaciones que se efectuaban en el lugar.





La menor fue conducida a una Unidad de Retención Inmediata (URI) en donde denunció que fue sometida a abusos sexuales por parte de varios policías.El jueves fue liberada y posteriormente fue encontrada sin vida, tras presuntamente cometer suicidio, según denunció el colectivo feminista la Casa de la Mujer.La menor denunció en su perfil de Facebook que durante el procedimiento se habría presentado extralimitación y abuso sexual por parte de los uniformados."En ningún momento me ven tirando piedras, no iba con ellos, me dirigía hacia la casa de un amigo que me dejaría quedar en su casa. Cuando menos pensé estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando me cogieron", se lee en la publicación realizada en la red social.Y, acto seguido, denuncia que "en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten, porque me estaban 'desnudando' quitando el pantalón".En la mañana de este jueves, la menor fue hallada sin vida en su lugar de residencia.La muerte de la menor tras el presunto abuso y las circunstancias que rodearon su decisión de quitarse la vida han generado una ola de rechazo en redes sociales.

La organización Articulación Feminista Popayán convocó, a través de las redes sociales al plantón “Ni una menos”, a llevarse a cabo a las 10:00 hora local de este viernes frente a la sede de la Policía Metropolitana de esa ciudad colombiana.



En el Park Way, en el centro de Bogotá, también está previsto se efectúe a las 10:00 hora local un plantón en contra de la violencia sexual policial a las mujeres.



La policía continúa reprimiendo



Agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional prosiguieron la noche del jueves reprimiendo las manifestaciones que llevan a cabo ciudadanos en distintos ciudades de Colombia.



Acciones de represión policial también ocurrieron esta noche en las ciudades de Popayán, Barranquilla y Buga, entre otras, donde incluso personal médico fue víctima de los abusos del Esmad.





Con información de Telesur / ElPais.com.co