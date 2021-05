Credito: RFA

13-05-21.-Una nueva modalidad de discriminación ha sido aplicada por el el gobierno nacional al instaurar la vacunación contra la COVID-19 solo para aquellas personas que estén inscritas en la plataforma Patria y cuenten con su Carnet de la Patria.



Al menos en los estados Yaracuy y Carabobo se han registrado este tipo de discriminación que también sufre el personal sanitario que permanece a merced de la COVID-19, según reportó la ONG Médicos Unidos por Venezuela.



La organización no gubernamental se refiere al Carnet de la Patria como el «Carnet Indecente» por el tipo de uso en esta coyuntura.



Lo documentado en Valencia, estado Carabobo, ocurrió en el Complejo Hospitalario Enrique Tejera París, donde el personal sanitario y personas de la tercera edad fueron rechazados en la jornada de inmunización por no presentar el dichoso documento.



Justo en la entrada del centro médico fue colocado un aviso donde se lee: «Se está vacunando solo a las personas de la tercera edad que estén registradas por el Carnet de la Patria». En el letrero no hay una firma que identifique directamente a la persona que esté ejecutando la medida, solo alude a «la gerencia».



La ONG Médicos Unidos de Venezuela denunció que un hecho similar ocurre en el estado Yaracuy donde han activado también algunas jornadas de vacunación contra el Coronavirus.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 390 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/vacunas-solo-para-los-que-tengan-carnet-de-la-patria/)