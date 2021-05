Exigen liberación de Luís Zapata, detenido cuando presentaba denuncia sobre asesinato de dos militantes de la APR

Tribunal 3ro d control d Barinas aún no publica el sobreseimiento de la causa q se le sigue al compañero Luis Zapata. Hace casi un año esperando. Por eso #Ahora está detenido en comisaría PNB Esq. Platanal, La Candelaria. Se declara desde ahora en huelga de hambre #LiberenAZapata — Ángel Arias (@angelariaslts) May 12, 2021

#Urgente. Durante actividad de protesta frente a la Fiscalía General, para acompañar a familiares de trabajadoras y trabajadores presos, fue detenido Luis Zapata, militante de PPT crítico y miembro de la APR. Desde Marea Socialista exigimos su inmediata liberación #LiberenAZapata — Marea Socialista (@MareaSoc89) May 12, 2021

A través de redes sociales relacionadas con grupos de trabajadores y con el comité que se ocupa de la solidaridad con trabajadores presos por luchar por sus derechos, dan una voz de alarma haciendo saber que en el día de hoy, fue detenido el militante del PPT/Uzcátegui y de la APR, Luis Zapata, en la sede Nacional del Ministerio Público, cuando consignaba denuncia ante ese organismo, por el asesinato de dos compañeros de la APR en las últimas 48 horas en el Estado Tachira. A raíz de esa acción contra el denunciante, Zapata se esta declarando en huelga hambre, como protesta por la violacion de sus derechos cuidadanos y humanos, que ocurre en lugar de atender a la grave denuncia. Informan que la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) se encuentra en emergencia en todo el país, tanto por los mencionados asesinatos, según se supo por comunicación de Rafael Uzcategui . del PPT - APR. Luis Zapata, se encontraba acompañado de integrantes de un comité de familiares y amigos de trabajadores que están presos por sus luchas laborales y por reclamar sus derechos. Él fue uno de los que acompañó la campaña por la liberación de nueve comuneros presos, y el año pasado, por retaliaciones también, también lo tuvieron detenido por unas horas, según difudieron en su llamado de alerta activistas de derechos humanos. La emergencia solidaria se puso en marcha cuando se difundió un mensaje indicando que un grupo se encontraba en la esquina de Platanal (Caracas) junto a una sede del Ministerio Público de la Av Urdaneta, esperando que liberen a Zapata, donde esta el modulo de la PNB. Ya por las redes sociales se está moviendo la información con la etiqueta #LiberenAZapata. https://twitter.com/angelariaslts/status/1392543194156568578?s=19Los motivos formales de la detención se desconocen; explica una nota de Laclase.info que el Partido Socialismo y Libertad (PSL) (@PSLVenezuela) twitteó: A Luis Zapata lo mantienen detenido en la comisaría de la PNB, en La Candelaria. Aunque no se encuentra imputado, lo quieren presentar en tribunales argumentando un caso ya cerrado, su antigua detención como comunero por una recuperación de tierra. Exigimos que #LiberenAZapata https://twitter.com/PSLVenezuela/status/1392559567742160900?s=20 Angel Arias LTS, menciona que el "Tribunal 3ro de Control de Barinas aún no publica el sobreseimiento de la causa que se le sigue al compañero Luis Zapata. Hace casi un año esperando. Por eso #Ahora está detenido en comisaría PNB Esq. Platanal, La Candelaria. Se declara desde ahora en huelga de hambre #LiberenAZapata https://twitter.com/angelariaslts/status/1392560708009746435?s=19 La información sobre el caso es aún confusa, pero la campaña de solidaridad con el luchador por los derechos de trabajadores y comuneros no se hizo esperar, así como los pronunciamientos de organizaciones de la izquierda crítica; entre ellas Marea Socialista, así lo transmitió mediante un tuit: https://twitter.com/MareaSoc89/status/1392558818660388865?s=19