Provea: "Es primera vez que tenemos una situación de rehenes militares"

Marino Alvarado, integrante de Provea Credito: RFA

11-05-21.-Para Marino Alvarado, integrante de la ONG de derechos humanos Provea, es la primera vez en la historia republicana de Venezuela de los últimos 50 años que se presenta una situación de rehenes, en este caso de 8 militares, por parte de grupos irregulares colombianos.



Además, en este hecho específico que confirmó el Comité de la Cruz Roja Internacional de Colombia este lunes 10 de mayo, Alvarado expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que existen otras novedades como los combates que se están efectuando en territorio venezolano en donde los guerrilleros colombianos capturaron a los efectivos.



Afirmó que ciertamente la Cruz Roja «tiene mucha experiencia en este tipo de entregas, sobre todo en Colombia y otros países».



Sin embargo, la Cruz Roja, si bien admitió que ya se dio por enterada de la carta, guarda silencio ante la solicitud de mediación que le ha hecho el Décimo Frente de las FARC para la liberación de los 8 militares ya que recurre a los principios universales de confidencialidad y neutralidad en este tipo de conflictos.



Por su parte, el también coordinador de las áreas de investigación y difusión de Provea lamentó la opacidad con la cual manejan el gobierno nacional y el alto mando militar toda esta situación.



De hecho, reveló que «muchos oficiales de la Fuerza Armada se están enterando de la información por terceros como la que ha difundido Fundaredes como organización de la sociedad civil, la Fundación El Amparo, que dirige Walter Márquez y ahora con este comunicado de las FARC».



Ratificó que al no haber ninguna información oficial que certifique estos hechos se genera mucha incertidumbre en las familias de los retenidos sin contar que tampoco se ha informado de manera completa sobre el número de efectivos muertos, heridos y desaparecidos en medio de estos enfrentamientos que comenzaron el 21 de marzo en los predios de la población de La Victoria, municipio Páez, estado Apure.



Para estos casos, Alvarado exhortó a las autoridades nacionales «tener el sentido humano hacia los padres, los hijos, esposas y familiares de los militares».



Desconoce si el gobierno tiene un plan para la entrega de los retenidos

Igualmente criticó el hecho de que todavía no se le ha explicado al país la forma de cómo el gobierno piensa afrontar esta situación «porque hasta el momento no conozco que el Ministro de la Defensa o el Almirante Ceballos o el propio Nicolás Maduro hayan planteado alguna metodología para garantizar que puedan regresar a territorio venezolano o por lo menos, que puedan ser entregados a las autoridades estos 8 militares que según las FARC están retenidos».



Por otro lado, aseguró que según las cuentas que llevan varias organizaciones de derechos humanos hay tres uniformados más que están desaparecidos «y de los cuales tampoco hay ningún tipo de información».



La extensión del conflicto armado a otra parte del territorio apureño es otro de los temas que le preocupa a Marino Alvarado. Nuevamente en este punto señala al gobierno central de manejarlo con una lamentable falta de transparencia.



Dijo que la ampliación de las operaciones de la guerrilla en otras zonas fronterizas del Apure «genera una mayor incertidumbre a las personas que tuvieron que huir hacia Arauquita y a otros pueblos del lado colombiano».



Un drama humano

Calificó esta situación como «un verdadero drama humano» en la cual incluyó no solamente este caso de los rehenes militares sino también las presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de las FAES, «la detención arbitraria de campesinos que están en la cárcel de Santa Ana, las miles de personas refugiadas, el incremento de la pobreza en la zona».



Cree firmemente que el problema de la frontera no es solamente militar «y no se resuelve a punta de plomo» sino que también incluye otros aspectos para el desarrollo social, económico, cultural e institucional.



Recordó que en el año 2015 el actual mandatario venezolano lanzó a nivel nacional la Misión Socialista Fronteras de Paz «donde supuestamente se iba a garantizar el desarrollo de políticas económicas, sociales, de bienestar para la población. Resulta que 6 años después lo que tenemos es un tremendo fracaso y una opacidad, una falta de información de cómo se va atender esta frontera más allá de llevar más militares para garantizar seguridad sin que se garanticen otros temas como salud, educación, créditos y asistencia técnica para los productores».

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/marino-alvarado-es-primera-vez-que-tenemos-una-situacion-de-rehenes-militares/)