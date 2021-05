(VIDEO) Colombia desencuentro: Sin acuerdos reunión de Duque con el Comité Nacional del Paro

10.05.21 - La reunión entre el Comité Nacional del Paro (CNP) y el presidente de Colombia, Iván Duque, que busca poner fin a las movilizaciones y el bloqueo de carreteras que sufre el país desde hace 13 días, concluyó ayer sin acuerdo alguno, al tiempo que continuaron las protestas en varias ciudades.



Durante casi cuatro horas la organización que reúne a sindicatos, movimientos sociales y universitarios habló con Duque en la sede de gobierno, sin acordar una salida a la crisis social que reporta como saldo oficial 27 fallecidos y centenares de heridos, aunque las ONG Temblores e Indepaz dan cuenta de 47 muertos, 39 de ellos por violencia policial.



“El Gobierno en los dos temas centrales que se plantearon sobre las garantías de las protestas y sobre el cese a la actuación desmedida de la fuerza pública contra la gente (…) no dijo nada en concreto”, expresó a Efe el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Diógenes Orjuela.



Duque arrancó esta semana una ronda de diálogos con varios sectores para intentar buscar soluciones a la crisis política y social abierta con las protestas, en las que decenas de miles de colombianos pidieron el fin de la ya extinta reforma tributaria, pero que han desembocado en otras peticiones como la retirada de una reforma de la salud y el fin de la brutalidad policial. EFE



Tras el encuentro, anunciaron que habrá movilización el 12 de mayo



Los integrantes del Comité Nacional de Paro anunciaron que no hubo “empatía del Gobierno Nacional con las razones” que llevaron a convocar la protesta, y por eso hizo un llamado a nuevas movilizaciones para esta semana.



“Llamamos a la población colombiana a que el próximo 12 de mayo realicemos una nueva jornada de paro nacional, para exigirle al Gobierno que responda a estas exigencias, que retire el proyecto 010, que se negocie el pliego de emergencia y que se escuche a los distintos sectores sociales”, afirmó la representante estudiantil del Comité, Jennifer Pedraza.



“Actúan como paramilitares”



Los indígenas señalan a esos residentes de haber actuado “como paramilitares” y de ser partidarios del uribismo, movimiento liderado por el ex presidente Álvaro Uribe, que rechaza las manifestaciones y bloqueos así como los acuerdos de paz con las FARC.



Los dirigentes pidieron a Duque que “pare la masacre y que se pare la violencia contra las personas que están haciendo legítimo ejercicio del derecho a la protesta”.



Por su parte el mandatario colombiano dijo que les reiteró su “voluntad de diseñar acuerdos y soluciones en beneficio del país y que logremos, en consenso, respuestas rápidas y necesarias para el beneficio de los colombianos”.





Con información Últimas Noticias / La Jornada.