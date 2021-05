(VIDEOS) Colombia: Bogotá fue el más reciente escenario de represión por cuerpos de seguridad del estado

11.05.21 - Bogotá inició una nueva semana con protestas y bloqueos. Durante los últimos días las manifestaciones pacíficas y velatones se han tomado la ciudad, por lo que para este lunes se presentaron nuevos puntos de concentración.



Hacia las 7:00 a.m. en la avenida Suba con carrera 91 se reportó una nueva manifestación. Cerca de 120 personas bloquearon la intersección sentido occidente oriente. Más tarde se reportó la reducción del aforo a unas 20 personas aproximadamente. Reseño el diario El Espectador.



La capital colombiana sumó otra noche de represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) contra manifestantes en la plaza portal de las Américas de Bogotá.



Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) lanzaron gases lacrimógenos y arremetieron contra los manifestantes que protestaban en la plaza portal de las Américas. Entre los heridos de la represión se encuentra un corresponsal de la Agencia de Comunicación de los Pueblos, Colombia Informa, precisó el medio en su cuenta Twitter.



"Hirieron a nuestro corresponsal en una pierna. Tanqueta del ESMAD dispara indiscriminadamente hacia donde estaban integrantes de prensa. Tenemos muy mala conexión y tememos una posible censura. Difundir", precisaba la mencionada cuenta Twitter, el mensaje estuvo acompañado de un video donde se observa los disparos del Esmad.





A través de las redes sociales denunciaron que han realizado disparos contra civiles desde una camioneta y una moto en los barrios de Chicala y Britalia.Este lunes se reportó el fallecimiento de Daniel Alejandro Zapata, convirtiéndose en la primera víctima fatal caída en la capital de Colombia, Bogotá, en el marco de las protestas sociales.El joven resultó herido, tras los disturbios del pasado primero de mayo, cerca al portal de Banderas, en el sur de Bogotá. Duró en diez días en cuidados intensivos de la Clínica Eusalud.La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lamentó la muerte de Zapata. No obstante, aseguró que en su despacho no tenían conocimiento de ese caso, por lo que ordenó el inicio de una investigación.Los colectivos sociales advirtieron de 12 casos de violencia sexual, 548 desaparecidos, 28 víctimas de heridas en los ojos, 278 agresiones por la policía, y mil 876 hechos violentos. La mayoría de las víctimas mortales son jóvenes y cuatro eran menores de edad.Según la organización Temblores ONG y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) hasta el sábado se han contabilizado al menos 47 personas asesinadas, 39 como consecuencia de la violencia policial y 963 detenciones arbitrarias en el contexto de las movilizaciones.Una nueva noche de zozobra se vivió en Cali este lunes, luego de que se reportaran enfrentamientos y tiroteos en Siloé, suroccidente de la ciudad, y el puente de Juanchito, en la vía que conecta a la capital del Valle con Candelaria, reporó la madrugada de este martes 11 de mayo el País de Cali.Hasta la medianoche de este martes, las autoridades no habían entregado declaraciones ni balances preliminares de heridos en los dos hecho, agregaba el medio.El portal alternativo Contagio Radio informaba en su cuenta Twitter denunciaba con varios videos la agresión de la que eran víctima los manifestantes.Periferia Prensa, un medio alternativo y popular informaba en su cuenta Twitter que «la fuerza pública atacó el punto de resistencia de Siloé en Cali. Hay 6 personas heridas, entre ellas un adulto mayor. Sigue la represión contra el pueblo caleño.Más temprano se habían registrados enfrentamientos entre unidades de la fuerza pública y manifestantes en el oeste de Cali, cerca del sector de El Ancla, y en la parte baja de Siloé, zona de ladera cuando unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, buscaban levantar el bloqueo realizado en el marco de las actividades del Paro Nacional, que ya completa 13 días, informaba el portal el País de Cali.Las autoridades trabajan en habilitar las vías de la ciudad, tras la orden impartida este domingo por el presidente Iván Duque, de desplegar la fuerza necesaria para retirar los bloqueos que han afectado la movilidad en la capital del Valle, agregaba el mencionado medio.

Con información de Telesur / Diario Vea.