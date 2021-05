Militares retirados contagiados con COVID-19 no son atendidos en hospitales de la FANB

Credito: Web

08-05-21.-Los centros asistenciales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no fueron incluidos por el gobierno como hospitales centinelas, por lo tanto no están atendiendo a militares retirados contagiados por la COVID-19, lo mismo ocurre con los oficiales de la reserva, denunció el coronel retirado Manuel Ledezma Hernández, defensor de las seguridad social de los militares, quien señaló que en el último de los casos, solo atienden a oficiales que demuestren su afecto al chavismo.



“Eso tuvo dos consecuencias: una es que abrió la puerta de la discrecionalidad de la autoridad de salud militar, que no es el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa) pero si la Dirección General de Salud, para decidir quién puede o no ser atendido en los hospitales militares, que son varios a nivel nacional. La segunda es que las puertas de todos esos hospitales militares están totalmente abiertas para cualquier tipo de personas relacionadas con el Alto Mando o con el partido de gobierno”, subraya el coronel retirado Manuel Ledezma Hernández.



Según Ledezma Hernández, son más de 50 oficiales y sargentos han muerto como consecuencia de la COVID-19. “De los fallecidos, 24 son del Ejército, incluyendo al exministro de la Defensa Raúl Salazar Rodríguez; siete de la Armada (entre ellos el vicealmirante retirado Hernán Gruber Odremán); 17 de la Aviación y 13 de la Guardia Nacional (GN)”, precisó.



“Los militares jubilados o retirados también cotizamos mensualmente para el sistema de hospitales militares. Además, es un derecho adquirido que el Ministerio de la Defensa y demás instituciones velen por la salud de activos y retirados. Lo que indigna es que en ese sistema de hospitales le dan ingreso a políticos y a otras personas que son ajenos al sistema de salud de la Fuerza Armada”, agregó Ledezma Hernández.



A la par de Ledezma Hernández refiere el general retirado Eduardo Caldera Gómez ” la pensión que reciben no alcanza para cubrir un seguro de hospitalización y que, dada la pandemia y el desamparo de los hospitales militares, han tenido que recurrir al Poliedro de Caracas, donde algunos han fallecido, al Hospital Victorino Santaella, al Hospital Periférico de Coche y al Seguro Social, en Maracay, entre otros».



Sin datos



En abril pasado y a través de un comunicado, el Frente Institucional Militar (FIM) manifestó:



la situación de los militares de la reserva activa es de verdadera orfandad y abandono por parte de las autoridades militares, que están en el deber de velar por sus derechos de salud y bienestar, logrados a través del tiempo y de la entrega de los mejores años de sus vidas al servicio de la patria».



El FIM, integrado por más de 200 militares retirados, mostró preocupación por la situación de toda la Fuerza Armada y del país ante el covid-19.



«Lo que está ocurriendo en nuestro país nos llena a todos de profundo dolor e indignación. No es posible que frente a esta tragedia que nos afecta no se haya producido una reacción del Ministro de la Defensa ni de las altas autoridades de la Fuerza Armada Nacional. No hay una sola referencia de ella, por el contrario, el régimen politiza la grave situación sanitaria del país, oculta la verdadera realidad, altera cifras y se enfrasca en una suerte de competencia por quien trae más vacunas y de dónde», subrayó el FIM.

