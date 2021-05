(VIDEO) Denuncian la desaparición de una dirigente política de Guasdualito

08-05-21.-El señor José Ricardo Gualdrón, padre de la joven María José Gualdrón, denunció este viernes 7 de mayo a través de Radio Fe y Alegría Noticias su desaparición desde hace un mes cuando iba desde la ciudad de San Cristóbal a la población de Guasdualito, donde reside.Según su testimonio unos hombres la abordaron «y la encerraron en unos carros y desde entonces está desaparecida». Gualdrón confesó que tanto él como su hija pertenecen al proceso revolucionario. «Yo soy un revolucionario, mi hija es revolucionaria, lo sabe Nicolás Maduro, lo sabe Diosdado Cabello».Le solicitó al Fiscal General de la República que le ayude a investigar la desaparición de la joven que también es dirigente política en las filas del chavismo en el municipio Páez del estado Apure. «Hágame el favor y busque a mi hija», exclamó.Dijo que la única información que ha recibido es que aparentemente «la tienen en Caracas presa, para mi es un secuestro, por qué hacen eso con mi hija».Gualdrón reveló la joven, también reconocida como luchadora social, tiene aspiraciones para la alcaldía del municipio Páez por el oficialismo. «Ella es precandidata, tiene bastante aceptación del pueblo, ella es madre y padre de 4 niños menores de edad, hijos de ella, y 3 que ella recogió porque es una persona muy buena».El angustiado padre urge conocer del paradero de su hija Marí José Gualdrón «si es que ellos la tienen o si es un grupo alzado en armas, eso no debe ser así, dónde quedan los derechos humanos».También admitió que al tercer día de conocer de la desaparición de su hija «fui amenazado por tres hombres armados, me agarraron en un sitio cerca de aquí y me dijeron que no fuera a abrir la boca por ella». Desde entonces se vio obligado a esconderse y a proteger a sus otros hijos hasta este viernes que se decidió a exponer la denuncia.Por otro lado, desmintió que su hija perteneciera a algún grupo subversivo ya que ha escuchado esta versión en los ambientes políticos del municipio. «Mi hija no es guerrillera, tampoco es cierto que la agarraron en La Victoria, ella estaba en Caracas desde el 24 de marzo».Gualdrón se ha trasladado a la capital de la república a solicitar información en otras instancias y asegura que lo único que ha recibido son amenazas.