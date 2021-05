(VIDEOS) Ante lenta reacción de EEUU sobre la situación en Colombia congresistas piden recortar financiamiento a Bogotá

06.05.21 - Desde el pasado 28 de abril, miles de colombianos están en la calle en protesta contra el gobierno de Iván Duque. Las manifestaciones, que comenzaron contra una reforma tributaria —que ya fue retirada—, han derivado en otras peticiones, ante la precaria situación social de millones de ciudadanos en el país suramericano y la dura represión policial y militar.



Más de 370 personas han desaparecido en Colombia desde el pasado 28 de abril, día en el que comenzó en el país un paro nacional al que le siguieron una serie de manifestaciones y bloqueos de vías en contra de disposiciones del Gobierno, indicaron organizaciones defensoras de derechos humanos.



"Las organizaciones de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada estamos entregando a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y a la Defensoría del Pueblo una base de datos de 379 personas desaparecidas desde que iniciaron las manifestaciones el pasado 28 de abril hasta hoy", indicó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en Twitter.



EE.UU., uno de los países que suele pronunciarse rápidamente ante diversos hechos ocurridos fuera de su frontera, apenas el pasado martes 4 de mayo fue que emitió una postura con respecto a Colombia.



La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter, fue la encargada de hacer ese primer pronunciamiento de la administración de Joe Biden. En una conferencia de prensa, antes de que comenzaran las preguntas de los periodistas, la funcionaria dijo que EE.UU. estaba "profundamente entristecido por la pérdida de vidas durante las protestas en toda Colombia" y que enviaba "sus condolencias a los familiares y amigos de todas las víctimas".



Aunque reconoció que "los ciudadanos de los países democráticos tienen el derecho incuestionable de protestar pacíficamente", posteriormente se unió al discurso ofrecido por el Gobierno colombiano durante estos días, en el que hace énfasis en el "vandalismo" dentro de las manifestaciones.



Al respecto, Porter dijo: "La violencia y el vandalismo es un abuso de ese derecho [a la protesta]".



La funcionaria también instó a las fuerzas públicas colombianas, que han sido señaladas de violentar los derechos humanos en las manifestaciones, a "la máxima moderación" para evitar "más pérdidas de vidas".



Pero al mismo tiempo Porter le dio un espaldarazo al Gobierno de Duque al prometer que EE.UU. apoyará a la administración colombiana "para abordar la situación actual a través del diálogo político".



Congresistas de EEUU se pronuncian



El congresista demócrata por Massachusetts Jim McGovern dijo, a través de Twitter, que estaba "profundamente preocupado por la brutal respuesta de la Policía Nacional de Colombia (PNC) a las protestas pacíficas".



Indicó que se trata de "un patrón perturbador" de "uso excesivo de la fuerza, asesinatos y violaciones de derechos humanos contra manifestantes", que ya ocurrió en noviembre de 2019 y septiembre de 2020.



McGovern defendió que "la protesta pacífica y la libertad de expresión deben respetarse en todas partes" y llamó a poner "fuertes condiciones" a la ayuda que EE.UU. le da a la Policía colombiana.



"No hay ayuda estadounidense a las unidades antidisturbios colombianas del Esmad que cometan graves violaciones de derechos humanos", enfatizó.



También se pronunció Gregory Meeks, quien preside la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, quien dijo estar "particularmente alarmado por los acontecimientos en Cali" y pidió al presidente Duque "disminuir la violencia".



"Es imperativo que la Ley Leahy de EE.UU. se aplique plenamente", mencionó, al referirse a una normativa que prohíbe a su país apoyar a fuerzas de seguridad que participen "en graves violaciones de los derechos humanos".



Mientras, algunas personas se congregaron frente a la Casa Blanca para manifestar su indignación por lo que ocurre en Colombia y hacer algunas peticiones al Gobierno estadounidense.



"Hoy se están presentando asesinatos por parte de agentes del Estado, desapariciones, violaciones a mujeres y violaciones sistemáticas de derechos humanos", leyó uno de los asistentes.



Ante ello, pidieron que se retire el apoyo económico que EE.UU. le brinda a Colombia para librar la batalla contra la drogas. Señalan que ese dinero "no está siendo utilizado pata tal fin", sino para "masacrar" al pueblo en las calles.



El año pasado, el Congreso estadounidense aprobó más de 450 millones de dólares de asistencia para Colombia en 2021. Durante la discusión del proyecto, varios congresistas propusieron que un porcentaje de esa ayuda fuese condicionada a la certificación estadounidense en dos áreas: la defensa de derechos humanos y la lucha contra las drogas.



Denuncian represión en Bogotá durante homenaje a las víctimas de las protestas



La capital de Colombia vivió el jueves una nueva noche de represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que arremetió contra manifestantes que realizaban una velada para recordar a los muertos por la brutalidad policial durante las protestas contra el presidente Iván Duque. Reseñó Telesur.



A través de redes sociales, ciudadanos y organizaciones políticas y defensoras de derechos humanos mostraron videos en los que se observa el accionar de las fuerza policial contra manifestantes en el Portal Américas de Bogotá.



Con tanquetas, motos, bombas lacrimógenas y armas de fuego, los uniformados reprimieron a las personas que participaban en el velatón en homenaje a las víctimas de la represión.



De acuerdo con las denuncias, el Esmad lanzó gases a los conjuntos residenciales y mujeres, niños y niñas y adultos mayores son los afectados.



'Otra noche de represión contra la juventud, no se compadece al discurso matutino de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y al verso del ministro de Defensa Diego Molano, de respetar el derecho a la protesta', manifestó Prensa Rural en Twitter.



Funcionarios de la consejería de Paz y de integración social de Bogotá se hicieron presentes en el sitio para constatar la situación de violencia generada por el Esmad.



En la ciudad de Cali, un grupo de policías vestidos de civil dispararon contra decenas de personas que protestaban en contra del presidente Iván Duque.



La Plataforma Grita precisó este jueves que, desde el comienzo de las protestas el 28 de abril se han presentado 934 detenciones arbitrarias, 1.728 casos de violencia policial y 234 víctimas de violencia física.



Además, reporta un total de 341 intervenciones violentas, 37 homicidios, 26 personas con heridas en los ojos, 98 casos por disparos con arma de fuero por parte de agentes de la Policía y 11 víctimas de violencia sexual.



A pesar de que el presidente Duque anunció la semana pasada el retiro de la reforma tributaria, las movilizaciones continúan en el país con un nuevo pliego de peticiones en el cual sobresale el respeto al derecho a la vida, a la paz, y el rechazo a la violencia estatal, entre otros.



la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía de Colombia.



Con información de RT / Telesur / Agencias.