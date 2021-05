(VIDEOS) Séptimo día de protestas en Colombia: Denuncian que fuerzas policiales disparan con armas letales a la población civil

04.05.21 - Este martes continuaron en Colombia las protestas que comenzaron hace una semana en respuesta a la reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque.



Ciudadanos denunciaron la madrugada de este miércoles que la Policía de Colombia, en complicidad con el Ejército, ejerció en las últimas horas una fuerza desmedida contra la población civil disparando con fuego real, dejando un saldo de muertos y heridos aún sin contabilizar.



A través de las redes sociales, los pobladores de las principales ciudades colombianas, entre ellas Cali, Medellín, Santander, Barranquilla y Bogotá (capital del país), evidenciaron las agresiones de las que han sido objeto por parte de la fuerza pública.





En Cali, “la policía en complicidad con el ejército de Colombia tiene sitiada a la ciudad. Cortaron las comunicaciones. Cortaron el servicio de luz y están disparando a civiles. Están censurando la masacre”, denunció un usuario de la red Twitter.Las autoridades colombianas han guardado un especial silencio sobre lo que está ocurriendo en las calles de Colombia. Aún no hay cifras oficiales y apenas algunas entidades se han arriesgado con datos. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, sostuvo que hasta el 3 de mayo se registraban 19 muertos, también advirtió que existen 87 personas desaparecidas.La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación no solo no están suministrando información, sino que parecen estar ocultándola. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos sí.Las autoridades colombianas deben poner fin a la represión de las manifestaciones, cesar la militarización de las ciudades y asegurar que el respeto y garantía de los derechos humanos se encuentren en el centro de cualquier propuesta de política pública, incluyendo la reforma tributaria, dijo Amnistía Internacional hoy, tras publicar evidencia audiovisual del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Fuerza Pública en el control de las manifestaciones, verificada por su Cuerpo de Verificación Digital.“Las autoridades colombianas deben investigar de forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes, que ha dejado como saldo docenas de personas muertas y heridas, detenciones arbitrarias, actos de tortura y violencia sexual, y denuncias de personas desaparecidas. Asimismo, deben respetar la libertad de expresión y de prensa y garantizar que quienes ejercen el periodismo puedan cubrir los hechos de manera segura,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.Aunque las protestas ya han resultado en el retiro de la polémica reforma y la renuncia del ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, los manifestantes continúan planteando más exigencias. Así, la Confederación General del Trabajo de Colombia (CGT) invitó a todos al paro nacional este 5 de mayo, reclamando, entre otras cosas, la implantación de la renta básica y matrícula gratuita.José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, habló en CNN acerca de las protestas en Colombia e indicó que desea un pronto diálogo."Utilizar soldados para estas tareas, como lo está haciendo el presidente Duque, es irresponsable, es jugar con fuego, es muy grave", advirtió. El abogado añadió que los comentarios que hizo el expresidente de Colombia Álvaro Uribe sobre estos hechos pueden calificarse como"incentivar" la violencia. Reseñó el Diario La República.Este lunes, la Defensoría del Pueblo de Colombia solicitó investigar las 19 muertes registradas por el organismo en el marco de la represión policial contra manifestantes durante las protestas. Informó en un comunicado que hubo fallecidos en el Valle del Cauca, Bogotá, Neiva, Cali, Soacha, Yumbo, Ibagué, Madrid (Cundinamarca), Medellín y Pereira.Con información de RT / Telesur.