Dos artistas más de bandas de rock se suman a la lista de acusados públicamente de abusos sexuales

27-04-21.-Siguen encendidas las redes sociales y el escándalo continúa. Se suman dos artistas más a la lista de acusados publicamente por sus presuntas las victimas de abuso sexual. Detrás de Alejandro Sojo y Tony Maestracci siguen el guitarrista de Okills Leonardo Jaramillo y el baterista de la banda Le’ Cinema, Daniel Landaeta.Alejandro SojoTodo comenzó cuando crearon un perfil en Instagram con el nombre @alejandrosojoestupro, en la cual publicaron capturas de pantallas de varias conversaciones con intención sexual que tuvo el cantante con menores de edad.En una de las decenas conversaciones escritas que habría sostenido Sojo con menores de edad, a través de distintas redes les decía cosas como: «Es tan provocativa la idea de violarte»; «¿por qué tu trasero es tan perfecto? «,»¿te puedo quitar todas las virginidades?», «deseo poseerte y hacerte de todo».Tras las denuncias en su contra, el intérprete, quien actualmente vive en Argentina, se pronunció a través de un comunicado en el que se excusó por su accionar, calificándose como un “muchacho ignorante e imprudente”. Sin embargo, sus palabras fueron consideradas como una burla para quienes piden justicia.Tony MaestracciEl baterista de la banda Tomates Fritos, Tony Maestracci, es acusado de abusar sexualmente de una joven en diciembre de 2019, cuando ambos asistieron al Cusica Fest.La joven hizo su denuncia pública en su cuenta de Twitter, mediante una publicación en la que narró cómo el músico la llevó a su casa y abusó sexualmente de ella; aprovechando que estaba bajo los efectos del alcohol.Tras conocerse la denuncia, la banda publicó un comunicado en el que anunció que Maestracci ya no continuará en la banda.Daniel LandaetaEl baterista de la banda Le Cinéma también es acusado de abuso sexual, pero por una mujer con quien mantuvo una relación.La víctima contó que cuando le hizo saber a Landaeta que no quería tener relaciones sexuales con él, éste le hacía sentir mal por ello y se molestaba con ella.Por su parte, Le Cinéma desactivo su cuenta en la red social Instagram luego de que las acusaciones contra Landaeta salieran a la luz en Twitter.Leonardo JaramilloEl guitarrista de la banda Okills conocido como Kmarón también ha salido salpicado en las denuncias en redes sociales por abuso sexual.La denuncia la hizo una joven que contó que cuando tenía 17 años y él 23, recibió acoso sexual por parte del músico.Presuntamente Jaramillo le solicitaba imágenes con contenido sexual explícito; y aunque no mantuvo contacto físico con él, sí le enviaba fotos de su pene, cosa que ella no pedía.Ante esto Jaramillo escribió un comunicado en el que admite su responsabilidad en estos actos. «El día de hoy puedo decir que soy una persona diferente al chico inmaduro que fui hace unos años”, escribió.Estos testimonios han causado fuerte impacto y se han viralizado en varias plataformas digitales; lo cual ha provocado la indignación de cientos de personas, quienes piden que sean investigados por las autoridades.Redradiove/Noticia al Día