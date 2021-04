Sobeida Girot: Maduro sabe que mi hermano no es un terrorista

Eudis Girot Credito: CP

19-04-21.-La hermana del preso político Eudis Girot sostiene que las acciones desarrolladas por el líder sindical fueron destinadas a las reivindicaciones de los trabajadores. “Todo lo que mi hermano denunció ha sido comprobado”



El domingo 18 de abril se cumplieron cinco meses de la detención Eudis Girot, dirigente del sector petrolero que ha sido señalado de terrorista por el Gobierno de Nicolás Maduro y en este momento está detenido en sede principal la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas.



A propósito de la fecha conversamos con su hermana Sobeida Girot, quien se ha trasladado a Caracas para ser el apoyo del líder sindical y quien nos confirmó que el día de ayer el dirigente recibió visita, después de tres semanas.



“Las visitas se hacen los domingos de las semanas flexibles” nos explica la señora Sobeida, quien es parte de los tres hermanos que tiene Girot y que son el apoyo, junto a sus hijas.



“Mi hermano no es un terrorista y el presidente Maduro lo sabe”, sostiene Sobeida Girot en medio de la conversación con Contrapunto.com.



Nos explica que la visita de los domingos dura una hora y solo puede visitarlo una persona. “Antes eran dos pero eso cambio con el nuevo director”.



Relata que solo pueden llevarle alimentos no perecederos y está terminantemente prohibido las comidas preparadas.



-¿Cómo ha vivido esta etapa con un hermano como preso político?



-Es una cuestión de impotencia. Viendo la injusticia que hacen con Eudis Girot. Mi hermano es un luchador social que siempre ha estado al frente de la revolución. Nosotros todos somos chavistas y hoy por hoy nos sorprendimos. Él ha hecho denuncias en su trabajo pidiendo reivindicaciones por sus trabajadores y por hacer reclamos a la industria. A él se lo llevaron para callarlo.



-¿Qué siente una chavista como usted en este momento?



-Nos encontramos impotentes, con dolor y tristeza. Pidiéndole al presidente, que es la máxima autoridad del país, para que le dé su libertad plena a Eudis Girot, porque él no es un ningún terrorista.



-¿No se han podido comunicar con el Presidente Maduro?



-Eso es muy difícil. Yo anhelo una entrevista con el Presidente de la República, con la vicepresidenta de la República, pero yo sé que eso es difícil.



-¿Ustedes creen que el presidente puede interceder en esto? ¿El Gobierno dice que es terrorista y Maduro encabeza el Gobierno?



-En sus manos está y Maduro sabe que mi hermano no es terrorista. Yo le pido encarecidamente que le dé la libertad plena porque el no le ha hecho daño al país, solo ha hecho reclamos justos. Protestas pacíficas. Todo lo que él ha denunciado ha sido comprobado. Estamos en un país democrático donde todos tenemos derecho a expresarnos.



-¿Vivimos en un país democrático?



-Yo creo que sí.



-¿Cómo es la vida de la hermana de un preso político?



-Económicamente está difícil por demás. Todos sabemos como está la situación en estos momentos del país. Soy enfermera. Mi sueldo no me alcanza para mantenerme aquí en Caracas. Le doy gracias a una amiga que tengo que me presta todo su apoyo y luchando hasta que Dios quiera.



-Como se mantienen?



-Todos los hermanos colaboramos y también sus hijas.



-¿Reciben ayuda del sindicato, o de alguna organización?



-No. Ninguna. Se le lleva lo que podemos. No usamos taxi. Andamos en camionetica. Lo poquito que tenemos tenemos que estirarlo. Ante iba dos veces a la semana ahora solo voy los jueves.



-¿Por qué?



-Porque no alcanza para llevarle dos días a la semana. Antes iba lunes y jueves.



Sobeida Girot nos habla de la visita que se desarrolla en una salón con dos sillas y allí se puede conversar con el preso político, de quien dice que está fuerte mentalmente, “y convencido de que está haciendo lo correcto”.



-¿Cuántos hijos tiene Eudis Girot?



-Tiene cuatro hijas.



-¿Ellas lo han visto?



-No han podido venir por cuestiones económicas.



-¿La familia ha sido presionada por los cuerpos de seguridad del Estado?



-No. En ningún momento.



-¿Cómo ha sido el trato hacia ustedes en estos tiempos?



-No tengo quejas del trato.



Sobeida Girot, deja la redacción de Contrapunto y nos dice que sigue esperanzada porque se haga justicia y se le otorgue la libertad plana a su hermano. Su frase para despedirse es: “Todo lo que mi hermano denunció ha sido comprobado”.

