Impiden la entrada al Palacio de Justicia al abogado defensor de Rodney Álvarez

Rodney Álvarez

18 de abril de 2021.- En declaraciones suministradas a esta redacción, el pasado 13 de marzo, el defensor privado de Rodney Alvarez abogado Luis Aguilera acudió en horas de la mañana al palacio de justicia del área metropolitana de Caracas con la finalidad de asistir a la continuación del debate oral y público, según consta en el expediente signado con la nomenclatura 12J-795-14, cursante por ante el tribunal doce de juicio.



Denunció que un empleado que custodia la entrada del palacio de justicia solicitó al abogado su credencial que lo acredita como abogado colegiado, Aguilera sin mediar palabras mostró el documento requerido pensando que este empelado le permitiría el acceso al edificio, pero no fue así, el empleado de manera grosera y altanera le informó que bajo ninguna circunstancia entraría a la dependencia judicial por órdenes emanadas por el presidente del circuito judicial , a pesar que el defensor privado trató de explicar las razones de la visita y solicitó que ante la confusión llamaran al tribunal de la causa, no obstante, el empleado se negó rotundamente a cumplir con el pedimento, por lo que Aguilera tuvo que retirarse.



Aseguró el abogado que ahora el Ministerio Público ha cambiado la estrategia para persistir en el desgaste sicológico del procesado, atacando a la defensa y prohibiéndole el libre ejercicio del derecho a la defensa y a la asistencia jurídica, consagrado en el artículo 49, numeral 1ro de la Constitución Nacional.



Aseveró que es inmoral y aberrante el comportamiento del Ministerio Público como institución garante de los derechos humanos, cuando se confabula con las autoridades judiciales para obstaculizar y retardar el proceso judicial del procesado Rodney Alvarez. Queda claro entonces que ante las pruebas contundentes que hemos presentado en las distintas audiencias, el Ministerio Público ha optado por negarle la entrada al tribunal de juicio.



Informó que acudirá a todas las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales para denunciar que la prohibición a la entrada a sede tribunalicia, forma parte de una seria de acciones gubernamentales para continuar con el atraso del proceso judicial que se le sigue la dirigente gremial Rodney Alvarez, "a quien el fiscal general Tarek Saab por mandato de Nicolás Maduro lo ha mantenido privado de su libertad en el internado judicial El Rodeo ll", sin que hasta la fecha se haya concluido la judicialización, por razones totalmente imputables al Ministerio Público.



Recordó a sus familiares y al mismo procesado Rodney Alvarez que a pesar de todas las trabas impuestas por el Ministerio Público y los atropellos cometidos para evitar la culminación de juicio, no van a poder lograr que abandone esta causa justa y noble que reivindica los valores de la clase trabajadora venezolana.