Jubilados y pensionados piden transparencia en proceso de vacunación

Emilio Lozada Credito: UR

16-04-21.-El presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados, Emilio Lozada, cuestionó durante una entrevista en Unión Radio que a la fecha no se cuente con una «planificación clara» sobre el proceso de inmunización contra el covid-19 que se lleva adelante en el país.



Criticó que los ciudadanos no sepan el destino de las vacunas que han llegado al territorio nacional.



«La incertidumbre sencillamente se rompe con transparencia con un plan nacional que permita que todos tengan claridad sobre a dónde van a ir, cómo deben de ir las vacunas y cómo se deben dar las etapas, primero sector salud , después tercera edad y educadores«, dijo.



Asimismo, manifestó su preocupación no solo por el riego de contraer el virus, sino por las carencias en la calidad de vida, deficiencias de los servicios básicos y pérdida del poder adquisitivo.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 293 veces.

La fuente original de este documento es:

UR (https://unionradio.net/jubilados-y-pensionados-piden-claridad-en-proceso-de-inmunizacion/)