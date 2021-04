Pacientes del oncológico Luis Razetti protestaron en Caracas por la falta de tratamientos

05-04-21.-Este lunes 5 de abril los pacientes del oncológico Luis Razetti ubicado en Cotiza, al oeste de Caracas, fueron recibidos con la noticia de que no se están realizando tratamientos de quimioterapias.Los pacientes cerraron la calle y protestaron en la entrada principal del centro de salud, para denunciar que "el cáncer no espera", y que el no recibir su tratamiento puede generar que su condición médica se agrave.Asimismo, denunciaron que tienenen varias semanas sin realizar quimioterapias ni tratamientos, de acuerdo con los reportes en las redes sociales.Los pacientes oncológicos son personas de alto riesgo y, por lo tanto, requieren de la vacuna por formar parte de los sectores prioritarios.