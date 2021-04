Trinidad y Tobago repatriará a 120 venezolanos, entre ellos varios niños, en situación irregular

Un funcionario gubernamental señaló a Efe que entre los que serán repatriados a Venezuela hoy figuran varios niños, aunque no dio a conocer el número exacto Credito: Efe

03-04-21.-Trinidad y Tobago repatriará este viernes a 120 venezolanos que permanecían en situación irregular en el país caribeño y que querían volver a casa.



Medios locales recogieron la confirmación de familiares de los venezolanos que deportarán las autoridades de Puerto España, que recientemente concedió un permiso de seis días hábiles adicionales para los que no habían completado todavía los datos necesarios para actualizar sus permisos de residencia.



Esa ampliación estaba dirigida al total de 16.523 venezolanos que recibieron por primera vez un permiso del Gobierno de Trinidad y Tobago en 2019 que les permitía vivir y trabajar en dicho país.



Aunque, no para quienes llegaron posteriormente o bien no se incluyeron en el proceso de regularización.



Según reveló un funcionario gubernamental a Efe, entre los deportados a Venezuela figuran varios niños, sin embargo no dio a conocer el número exacto.



El barco que transportará a las personas tiene previsto partir del puerto de Chaguaramas, como una más de las repatriaciones que viene realizando el gobierno de Trinidad y Tobago con el consentimiento de las autoridades venezolanas desde finales de 2020.



Además, familiares de los repatriados dijeron que algunos tienen prisa por regresar a territorio nacional y muchos han estado esperando el viaje desde noviembre pasado.



Cabe mencionar, que el pasado 27 de febrero, un vuelo de repatriación humanitaria desde el aeropuerto de Piarco (isla de Trinidad) a Caracas, organizado por el gobierno venezolano, llevó a 96 personas al país.

