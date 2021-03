Trabajador petrolero que cumple casa por cárcel necesita atención médica urgente

Desde la tarde del martes 23 de marzo ha circulado la solicitud de ayuda para movilizar a Marcos Sabariego, trabajador petrolero que actualmente cumple casa por cárcel y presenta problemas de salud.

Marcos Sabariego fue detenido en enero de 2020 mientras participaba en una reunión donde los trabajadores expresaban sus inquietudes por sus condiciones laborales para hacerlas llegar a la FUTPV. Fue Carlos Montero, Gerente del Departamento de Seguridad Integral (DSI), junto a seis militares quienes se llevaron a Sabariego en esa oportunidad y actualmente cumple la medida de arresto domiciliario.

Sus familiares informaron que desde hace casi una semana presenta fiebre y otro tipo de afecciones, que no han mejorado a pesar de estar tomando algunos medicamentos.

Sabariego compartió un mensaje donde manifiesta: "Me siento muy mal… A pesar de estar tomando antibióticos, analgésicos, diclofenac, después de cada 6 horas me da un fuerte escalofrío, dolores generales en el cuerpo y un horrible malestar, y tengo mocosidad (sic), estornudos y ardor en los ojos, amigo estoy asustado porque cumplo 6 días tomando medicina y no mejoro, y hoy para completar mi hijo amaneció igual y con fiebre alta".

Por tal razón, sus compañeros de trabajo y familiares le solicitan al juez a cargo de la causa que es el Juez de Control Tercero de Puerto Cabello, Orlando Belisario, que le otorgue una autorización para poder acudir a algún centro de salud a tratarse esta situación.

Al mismo tiempo que siguen exigiendo la libertad plena de Marcos Sabariego y todos los trabajadores presos por luchar por sus derechos.