Zulia: Investigan a profesor de la UNES por asesinar a joven de 20 años y enterrarlo en un pozo

22-03-21.-Un ex funcionario de la policía municipal de La Cañada de Urdaneta y profesor activo de la Universidad Experimental de la Seguridad (Unes), es investigado por el Cicpc, por presuntamente asesinar a un joven de 20 años y luego meterlo en un pozo de agua en una granja ubicada en La Cañada de Urdaneta



Según información obtenida de una fuente policial, Luis Lino Pirela Castillo, quien se desempeñó como supervisor jefe del nombrado cuerpo de seguridad, había salido en compañía del joven Robert de Jesús Salcedo Espinoza (20), el pasado 3 de marzo del 2020, reseñó el portal Noticia al Dia.



Cinco días después, el profesor llamó a la madre del muchacho, manifestándole que ambos se encontraban en Maicao, Colombia. También le dijo que el joven no volvería a su casa ya que no quería saber nada de su familia.



Parientes de la víctima, luego de recibir esa extraña llamada, colocaron la denuncia en la base de Homicidios del Cicpc-La Cañada de Urdaneta.



Desde ese momento los sabuesos de la policía científica iniciaron las investigaciones y en sus primeras indagaciones, hallaron la moto Haoji, modelo MD, color azul, de Robert Salcedo, en las inmediaciones de la UNES, en el Municipio San Francisco.



Profundizando las investigaciones, hallaron el teléfono de Salcedo en la casa del ex funcionario policial.



Horas después, los detectives del Cicpc se dirigieron hacia la granja La Fortaleza, en la Cañada de Urdaneta y encontraron en un pozo, con 20 metros de profundidad, el cadáver del joven Salcedo, ya vuelto osamenta.



Con la ayuda del Cuerpo de Bomberos fue sacado el cuerpo. El supuesto indiciado en este crimen permanece bajo arresto y las averiguaciones continúan.



Al parecer el detenido se quería apropiar de la moto de su víctima y por ello lo habría matado, sin embargo, esta información no fue corroborada.









