NiUnaMenos 15 feminicidios ocurridos en lo que va de marzo #Justicia

Los femicidios y feminicidios no cesan en Venezuela, en lo que va de año ya se cuentan 58 asesinatos de mujeres. La cultura de la muerte que ocasiona el machismo y el patriarcado se lleva por delante la vida de una mujer cada 33 horas en Venezuela.

En los primeros 16 días del mes de marzo ya se contabilizan 8 feminicidios. Todos lamentables. Entre ellos se encuentra el presunto y dudoso suicidio de una niña de 11 años abusada sexualmente por su padre.

Los feminicidios ocurren dentro de nuestro país y fuera de nuestras fronteras donde las mujeres se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad por su condición de migrantes. Muchas tuvieron que huir de la situación deplorable en la que se vive en una Venezuela sin salario y sin condiciones mínimas de vida digna.

16 de marzo del 2021, (hecho ocurrido el día de ayer en menos de 24 horas frente a dos feminicidios anteriores propiciados en el estado Bolívar), feminicidio oficial número 61 ocurrido en Venezuela en este año.

Una mujer fue encontrada muerta la tarde del 15 de marzo dentro de las instalaciones de los baños del parque público Cachamay. El cuerpo sin vida fue hallado por unos ciclistas que frecuentan el lugar y que denuncian el estado de un parque que suele ser usado por muchas personas que se ejercitan.

Los hechos ocurrieron en el parque Cachamay, Puerto Ordaz, estado Bolívar. Según lo expuesto por las fuentes oficiales que siguen indagando, presumen que el cuerpo puede ser de alguna mujer en estado de indigencia que constituyen una población alta del parque (resalto que no hablaron sobre el estado físico de ella)

15 de marzo del 2021, intento de feminicidio ocurrido en Venezuela en este año.

Nelson Urbina Barroeta de 34 años de edad fue detenido el día de hoy momento después de agredir físicamente, de manera muy violenta y múltiple, a su pareja sentimental de nombre Malgiovi Frisicchio de 34 años años de edad.

Los hechos ocurrieron en el local comercial del sujeto ubicado en la zona Industrial Upata, local Inversiones Sebasgio, Parroquia Upata, Municipio Piar, estado Bolívar.

15 de marzo del 2021, (hecho ocurrido en menos de 24 horas en el estado Bolívar), feminicidio oficial número 60 ocurrido en Venezuela en este año.

Alyamil Josefina Torres de 26 años de edad fue encontrada muerta en la mañana del día 15 de los corrientes cuando su abuela, al llegar a la casa de la víctima, se percató del cuerpo inerte de su nieta que estaba ubicado en el piso del baño del cuarto principal, boca abajo, con múltiples signos de violencia física/ sexual, estrangulamiento, y maniatado de las manos y los pies.

Los hechos ocurrieron en un apartamento ubicado en el sector Campo A, en Ciudad Piar, estado Bolívar.

15 de marzo del 2021, (hecho ocurrido el 14 de marzo y expuesto el día de hoy en las noticias oficiales) feminicidio oficial número 59 ocurrido en Venezuela en este año.

Milanyela Mariana Carvajal Jiménez de 22 años de edad fue asesinada el día de ayer por su ex pareja sentimental Gregory Tovar, un asesino que se encuentra huyendo.No se sabe con exactitud de qué manera le quitó la vida, lo único que se sabe (hasta el momento) es que el hombre realizó el feminicidio dentro de la mina Los Algarrobos en El Dorado, ubicada al sur del estado Bolívar.

Milanyela solo tenía 22 años y le tocó padecer con intensidad las amenazas de una persona que no dejaba de decirle que se suicidaría si no volvía con él, vivió el acoso y el chantaje profundo de un hombre que la mató desde el odio, de un hombre que probablemente la llevó secuestrada hasta esas minas y la asesinó. La víctima fue hallada con algunas sábanas encima y el asesino huyó

El 14 de marzo del 2021, intento de feminicidio en Venezuela.

Este 14 de marzo fue detenido Luis Madriel Parada Montoya luego de que funcionarios se encontraran de frente con una mujer muy nerviosa que lloraba y no sabía a donde ir, al ser interrogada la mujer de unos 30 años de edad, quien es expareja del sujeto de quien estaba separada desde hace cuatro años, manifestó que este hombre solía causarle lesiones en su vagina con un tizón (palo/ carbón quemado), y que no dejaba de acosarla y amenazarla a pesar de todo el tiempo separados.

Los hechos ocurrieron en la parroquia urbana del municipio Cedeño en el estado Bolívar. Desde hace cuatro años la mujer traumatizada, con miedo y acosada no se había atrevido a denunciar el hecho. Movimientos feministas y activistas han exigido la educación sexual integral para brindar herramientas ante los acosos y las agresiones. Por suerte este caso no terminó en feminicidio, sin embargo los daños psicológicos y emocionales frecuentemente son muy duros de superar en las víctimas.

El mismo14 de marzo del 2021, también hubo un intento de feminicidio ocurrido en Venezuela.

Luis Alberto Sivira Pagedes fue detenido por amenazar constantemente de muerte a una mujer, este hombre usaba un arma blanca tipo punzo cortante que fue incautada en el momento de la detención. Los hechos ocurrieron en el sector Mirabelito 2, calle 5, de la parroquia José Leonardo Suarez, del municipio San Rafael de Carvajal, perteneciente al estado Trujillo.

Fue la mujer agredida quien realizó la denuncia luego de recibir las amenazas y los golpes de misoginia que le causaba este hombre (no explican si es su pareja, su esposo, su padre, su hermano o una persona cualquiera)

También el 14 de marzo del 2021, ocurrió el feminicidio oficial número 57 propiciado hacia una venezolana en Colombia.

Roxy Alejandra Soto España de 20 años de edad fue asesinada a las 5:40 de la mañana de este domingo luego de que su pareja sentimental le disparara con una escopeta en su pecho, impactando la bala en la parte izquierda de su tórax con orificio de entrada sin salida.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Villanueva, barrio Villa del Rosario, exactamente en una vivienda ubicada en la calle 18, entre carreras 18 y 19, en el sur del departamento de la Guajira, Colombia. Eran las 5 de la mañana cuando los vecinos de la zona empezaron a escuchar gritos y golpes dentro del hogar ya nombrado, gritos y golpes que se fueron acentuando a medida y que terminaron con el ruido de una de detonación.

La patrulla de vigilancia del cuadrante se estaba movilizando por el lugar justo cuando se escuchó el disparo, y fue de esta manera que pudieron ser testigos de lo sucedido y detener al feminicida (FEMINICIDA QUE NO NOMBRAN EN LAS FUENTES OFICIALES). Roxy fue trasladada hasta la sala de urgencias del Hospital Santo Tomás en donde ingresó sin signos vitales.

El 13 de marzo del 2021 se conoció en los medios el triste feminicidio oficial número 56 ocurrido en Venezuela en este año.

Solange María García Silva de 11 años de edad se suicidó luego de ser violada, agredida, y abusada psicológicamente por Javier Alexander García de 45 años de edad quien era su padre, marcando la violación el detonante para acabar con su vida, una vida llena de cargas y sufrimiento causado luego de haber perdido a su madre y a su abuela, hecho que le generó un cuadro depresivo a sus 11 años que fue acentuado con los constantes abusos y violaciones que recibía por parte de su progenitor.

Solange no se quitó la vida, un violador la indujo a hacerlo. Los hechos ocurrieron en un rancho muy humilde ubicado en el barrio Ma’ Vieja del municipio San Francisco en el estado Zulia.

Solange de solo 11 años de edad ya había padecido golpes fuertes en su vida al quedarse sola con su papá después de que su madre y su abuela murieran, sufrió pobreza, sufrió soledad, sufrió abusos y sufrió la necesidad de no vivir más por el hecho de ser violada sexualmente por su padre.

La niña fue encontrada por unos familiares, quien al verla suspendida de una cuerda de tela que era soportada por una alcayata, la cargaron y la llevaron de inmediato a un centro de salud al que llegó muerta. Según lo expuestos por los mismos familiares, el principal motivo de que Solange se quitara la vida era la idea de haber perdido a los dos seres que más quería, pero al momento en el que se le practicó el protocolo de autopsia se reveló que la niña había sufrido abuso sexual recientemente, despertando las alarmas para interrogar a los familiares, quienes admitieron el hecho de que el violador Javier García se encerraba muy seguido en un cuarto junto a Solange.

El hombre ya nombrado fue detenido y requisado, dando como resultado que tuviese un teléfono celular que contenía en su interior pornografía infantil e imágenes extrañas de Solange que lo obligaron a confesar que había abusado sexualmente de ella.

El 13 de marzo ocurrió un intento de feminicidio en La Guaira

Jesús López fue detenido el día sábado 13 de febrero luego de propiciarle un disparo a la altura de la rodilla de la pierna izquierda a su novia de 17 años de edad. Según lo expuesto por el detenido, ambos se encontraban discutiendo dentro de una peluquería en Montesano cuando le generó el disparo. Los hechos ocurrieron en Montesano, estado La Guaira.

El potencial feminicida fue quien llevó a la adolescente herida hasta el hospital, pero cuando procedieron a interrogarlo en las afueras del centro de salud se percataron que todavía tenía el arma encima y fue detenido de inmediato. El disparo a quemarropa le fracturó el fémur a a la adolescente y se encuentra recuperándose.

El 13 de marzo ocurrió el feminicidio oficial número 58 ocurrido en Venezuela en este año.

Daniela Geraldine Figueredo Salazar de 19 años de edad era una privada de libertad que fue asesinada de un disparo en la cabeza perpetrado por el oficial Daniel Alexander Galarraga Ortega de 24 años de edad, siendo este hombre el responsable de su muerte por haberla estado amenazando con su arma de reglamento para que mantuviera relaciones sexuales con él.

Los hechos ocurrieron en la sede de la Policía Municipal de Zamora, en Guatire, estado Miranda. Daniela pertenecía al calabozo femenino en donde junto a otras 7 mujeres, padeció las agresiones y los abusos sexuales generados por funcionarios activos y un funcionario privado de libertad que tiene por nombre Pedro García. "Ellos reciben órdenes de un polipreso al que respetan porque es de rango, se llama Pedro García.

Él es el que nos obliga a tener relaciones sexuales tanto con él como con los demás funcionarios activos. Anoche entraron varios, uno de ellos le mostró la pistola a Daniela y cuando la apuntó, se le escapó el tiro", declaró una de ellas a Una Ventana a la Libertad. Daniela presentó una herida por arma de fuego con entrada en la región nasal y salida en la región occipital derecha, siendo trasladada con urgencia al Hospital General Guatire Guarenas Dr Eugenio P. D’Bellard en donde ingresó sin signos vitales.El caso de Daniela desnuda el hecho de que más de 7 mujeres privadas de libertad están siendo violadas tanto por por policías como por los presos.

El caso de Daniela, es el ejemplo del sistema que nos está matando.

El 11 de marzo del 2021 se conoció un hecho ocurrido el 8 de marzo, un intento de feminicidio propiciado hacia una venezolana en Colombia.

Una adolescente de 17 años fue agredida con múltiples golpes que terminaron en el hecho de que recibiera 15 puñaladas por parte de su expareja dentro del hogar de la misma.

Los hechos ocurrieron en el barrio Nuevo Horizonte del municipio de Soledad, Atlántico, Colombia. 17 años. Según lo expuesto en fuentes oficiales la pareja tenía constantes diferencias y problemas, siendo el detonante del intento de feminicidio, la idea de que ella decidiera dejarlo y ya no estar más a su lado.

La adolescente estuvo varios días hospitalizada y en este momento se recupera en su casa, mientras que el potente feminicida se dio a la fuga Y NINGÚN PORTAL VENEZOLANO O COLOMBIANO FACILITA SU ROSTRO O AL MENOS SU NOMBRE.

El 11 de marzo del 2021 se conoció de un intento de feminicidio ocurrido en Venezuela el día 9 del mes en curso.

David Alexander Querales de 28 años de edad fue detenido el día 9 de marzo momento después de que agrediera físicamente a su ex pareja en plena vía pública y con todos los testigos posibles presentes. Los hechos ocurrieron en Plaza Venezuela, parroquia El Recreo, municipio Libertador, Caracas.

Este hombre estuvo siguiendo minuciosamente a su ex pareja para terminar enfrentándola y agrediéndola hasta más no poder solamente porque no aceptaba el fin de la relación

9 de marzo del 2021, feminicidio oficial número 55 ocurrido en Venezuela en este año.

Sandra Galindo de 36 años de edad fue asesinada por su pareja sentimental de nombre Hermes, quien al propiciarle diferentes golpes con mucha violencia por todo su cuerpo y estrangularla le quitó la vida y huyó después de hacerlo. Los hechos ocurrieron en La Villa del Rosario, sector 2 de febrero, un poco antes de llegar a Machiques de Perijá en el estado Zulia.

Sandra era una mujer de la que nadie hablaba y nadie sabía, una mujer cohibida por todo el maltrato y por todos los golpes que éste hombre misógino le causó, Sandra padeció los chismes y los rumores de toda una comunidad que sabía lo que estaba pasando pero ignoraban lo sucedido porque ¨ella lo permite, le gusta que la golpeen¨, por toda una comunidad que el día de ayer escuchó los gritos de ayuda, escuchó el llanto, escuchó el sufrimiento, escuchó los golpes, escuchó el último suspiro y ya dejaron de escuchar porque el mundo había perdido a Sandra después de ser golpeada hasta la muerte. Hoy la comunidad sigue rumoreando mientras ven a la policía levantar un cuerpo inerte que está en casa desde la madrugada del día de hoy, mientras se enteran como el feminicida que todos conocían y sabían quien era se dio a la fuga.

Hace un mes el asesino estuvo preso por haberla golpeado muy fuerte pero salió a los pocos días y Sandra desde el miedo, desde su psique dañada, desde las amenazas más horribles tuvo que permitir que estuviese en su casa hasta el día que la mató.

Desde la tarde ayer los vecinos escuchaban como él o ambos estaban tomando, escuchaban como la empezó a golpear, escuchaban como pedía ayuda y escuchaban como ya no la pidió más.

AYUDEN, GENTE, DENUNCIEN SIEMPRE, GRABEN AUDIOS, GRABEN CON SU CÁMARA, GOLPEEN LA PUERTA DE LA CASA EN DONDE UNA PERSONA ESTÁ SIENDO AGREDIDA, GRITEN, INSULTEN A QUIEN AGREDE, ELLAS NO VUELVEN CON ELLOS PORQUE QUIEREN, ELLAS VUELVEN CON ELLOS PORQUE SON MUJERES DAÑADAS Y ENTRE TODOS PODEMOS AYUDARLAS.

El 6 de marzo ocurrió el feminicidio oficial número 54 propiciado hacia una venezolana en Guyana (El hecho se conoció el día 8).

Nancy Acosta, una madre de tres hijos menores de edad y nativa del estado Guárico, fue asesinada por su esposo al ser golpeada múltiples veces con un martillo en la zona de su cabeza y otras partes de su cuerpo. Los hechos ocurrieron en Georgetown, Guyana. Según lo comentado por amigos cercanos, Nancy fue asesinada por un hombre que constantemente la violentaba y la agredía desde a causa de los celos, siendo una mujer que tuvo que padecer toda su vida hasta que la misoginia le causó la muerte.

El 8 de marzo del 2021, feminicidio oficial número 53 ocurrido en Venezuela en este año.

Madelent Gandhi Tovar Quevedo de 35 años de edad fue asesinada, desmembrada y enterrada dentro de distintas locaciones de su lugar de residencia. El principal sospechoso es su pareja de nombre Leandro Javier Cordero Morocoima de 31 años de edad quien es buscado por la policía al encontrarse en fuga.

Los hechos ocurrieron entre la urbanización Valle Alto II y el sector Vista Alegre de la Cabrera ubicados en la carretera Charallave-Ocumare de Tuy en jurisdicción del municipio Tomás Lander del estado Miranda. El día sábado 6 de marzo funcionarios de la Policía Municipal de Lander encontraron dentro de una zona boscosa las piernas y manos de un cadáver, siendo este hecha el motivo para que se despertaran las alarmas al respecto, recibiendo a las horas una llamada anónima que contaba sobre un asesinato ocurrido en Vista Alegre en donde el informante comentó que había sucedido el día 3 de marzo.

Madelent fue identificada gracias a los vecinos del lugar quienes le proporcionaron la información necesaria a los policías para hallar momento después el torax y resto del cuerpo distribuido en distintos lugares. Madelent presenta signos de combustión al ser examinada por las personas encargadas del caso, es posible que haya sido quemada viva por su pareja, quien los vecinos vieron cargando tierra después de escucharlos discutiendo cierta noche.

El 6 de marzo del 2021, intento de feminicidio en Venezuela.

Una mujer fue agredida brutalmente por su esposo de nombre Alirio Hidalgo, alias Chivilin, quien le propicio múltiples golpes de manera muy violenta (probablemente con palos u otros objetos), haciendo que llegara al límite de casi perder la vida y quien se recupera poco a poco en un Hospital de la zona.

Los hechos ocurrieron en la Estacada cerca de Mantecal dentro del municipio Muñoz en el estado Apure.

5 de marzo del 2021, feminicidio oficial número 52 ocurrido en Venezuela en este año.

Carolina Nader, una comerciante, fue asesinada con múltiples disparos el viernes 5 de marzo a las 5:45 de la tarde cuando iba llegando a su hogar junto a su primo William Salam después de haber pasado el día entero atendiendo su negocio.

Los asesinos se acercaron a ellos trasladándose en un aveo color plateado y les dispararon reiteradas veces para terminar huyendo sin dejar rastros. Los hechos ocurrieron en la avenida 43 barrio Falcón con calle Beta, Ciudad Ojeda, estado Zulia. Carolina recibió tres disparos en la cabeza más 2 en el área pectoral y su primo recibió 5 disparos en el pecho, sus familiares los movilizaron hasta el hospital Pedro García Clara pero lamentablemente llegaron sin signos vitales.

María Fernanda, activista que hace recopilación de los casos de feminicidios que aparecen en los medios oficiales, o en las redes o informaciones que le hacen llegar directamente expresa en su albúm en Facebook titulado "El caso de Carolina no es un femicidio, pero dentro del enunciado FEMINICIDIO entra por marcar un patrón en donde el estado no facilita condiciones dignas para que TODAS las personas, haciendo énfasis en mujeres, tengan la seguridad de contar con justicia frente a sus casos…Esta vez fue Carolina, pudo ser cualquiera, pudo ser un hombre, pudo ser un niño, pudo ser un anciano, pero en éste álbum estoy tratando de crear conciencia general cuando se trata de mujeres y mi intención también es demostrar como el estado actúa".

La afirmación la hace de manera similar ante el caso ocurrido el 5 de marzo del 2021 (hecho sucedido el día 4 de marzo), feminicidio oficial número 51 ocurrido en Venezuela en este año.

Andrea Paola García Escalona de 26 años de edad fue asesinada en la tarde del 4 de marzo cuando se encontraba a bordo de su carro (un Spark, color rojo) y fue sorprendida por dos sujetos que se trasladaban en una moto y sin más, sin medir palabras o sin decir cualquier cosa, le dispararon varias veces en su rostro y cuello.

Los hechos ocurrieron en la calle 1 del barrio La Esperanza, en la ciudad de Barinas, estado Barinas. Andrea fue trasladada en una ambulancia de la Cruz Roja a la emergencia del hospital Dr. Luis Razetti pero ingresó sin signos vitales.

5 de marzo del 2021, feminicidio oficial número 50 ocurrido en Venezuela en este año.

Una señora de aproximadamente 50 años fue encontrada muerta, degollada, golpeada, violada, completamente desnuda y sin pertenencias, cerca de un botadero de basura ubicado en el kilómetro 12 del junquito, en Caracas. Se desconoce aun su identificación.

4 de marzo del 2021 (hecho ocurrido el 1ero de marzo) intento de feminicidio ocurrido hacia una venezolana en Guyana.

Una trabajadora sexual de nacionalidad venezolana (30 años) fue violada múltiples veces, golpeada, herida, ultrajada y sodomizada, por un hombre que le hizo saber que odiaba a las venezolanas y que ella sería su víctima número 24. Los hechos ocurrieron en Georgetown, Guyana.

La venezolana se encontraba esa noche en la esquina de Robb y Cummings Street, Georgetown, fumando un cigarrillo, cuando este hombre se le acercó en su carro y le ofreció trabajo (sexual) ella al haberlo visto anteriormente en el club, aceptó. Al llegar a la casa, el hombre le dijo que prepararía la habitación y cuando fue así y ella entró, pudo notar que encima de una mesita de noche habían dos cuchillos que la pusieron muy nerviosa pero siguió adelante porque necesitaba el pago y ya había convivido anteriormente con este tipo de hombre que tienen ese tipo de armas ¨por su propia seguridad¨. Durante el acto la mujer relató que el feminicida se había puesto muy violento y agresivo y ella al asustarse, se paró de la cama e intentó ponerse su ropa, pero el hombre tomó uno de los cuchillos, la agarró del cabello y la obligó bajo amenazas a que continuara teniendo relaciones sexuales con él, ¨ME VIOLÓ REPETIDAMENTE HASTA QUE ME DEBILITÉ Y NO PUDE SOPORTARLO MÁS¨ fueron las palabras dichas por esta mujer, quien sufrió constantes violaciones sin parar mientras ella le suplicaba que la dejara ir. ¨No me gustan las venezolanas y las voy a eliminar¨ decía repetidamente el feminicida.

Fue golpeada, atacada y cortada en sus manos cuando este hombre intento evitar que escapara, pero ella lo logró al romper una ventana y salir corriendo, por suerte (o mala suerte) encontró a una patrulla de policías que no hicieron nada al respecto y dejaron al agresor libre.

Esta mujer sufrió una fractura de costilla junto con múltiples conmociones cerebrales en la cabeza, también hubo cortes y moretones notables en su cuerpo, al igual que múltiples marcas negras y azules en sus ojos, cara y cuello. Cabe destacar, que amiga de la víctima declararon a Kaieteur News, que esta fue la tercera vez que observaron a dicha persona abusando de mujeres de la comunidad venezolana.

3 de marzo del 2021 (desaparecida desde hace 5 meses y hallada en la noche del día de ayer) feminicidio oficial número 49 ocurrido en Venezuela en este año.

El cuerpo de Maikelis Morales Pérez de 22 años de edad fue encontrado el día de ayer enterrado en un caserío cerca de su casa. La víctima estuvo desaparecida durante 5 meses y su familia estuvo intentando hallarla a pesar de lo difícil que fuera, apareciendo muerta el día de ayer y siendo detenido Daniel José Martínez Flores de 25 años de edad quien era su pareja y quien estuvo huyendo durante todos esos meses, pero al que funcionarios le siguieron la pista logrando detenerlo en Quibor, estado Lara.

Los hechos ocurrieron en el caserío El Chigüire, cerca del río Morador en el municipio Ospino, estado Portuguesa. Maikelys se había puesto de acuerdo con este hombre, su expareja, para verse en el lugar de los hechos y así recibir un dinero previsto para su hija, pero al llegar fue atacada con un machete por el feminicida y fue con uno de los golpes certeros en su cabeza que le quitó la vida.

2 de marzo del 2021 (hecho ocurrido el día anterior) feminicidio oficial número 48 propiciado por un venezolano hacia una venezolana en Colombia.

María Victoria Liendo de 13 años de edad fue asesinada a puñaladas por Luis Alfredo Gonzalez (CI.V-18106177) quien es falconiano y se encuentra en Colombia.

Los hechos ocurrieron el pueblo Palermo entre Barranquilla Norte de Santánder-Colombia. La justicia que se exige por este caso viene sucumbida por todo el trasfondo que tiene detrás, sus familiares no especifican quien era este hombre en la vida de Victoria, pero con 13 años de edad fue apuñalada hasta la muerte mientras tenía en su vientre a una vida en pleno desarrollo.

ESTAMOS HABLANDO DE UNA MENOR DE 13 AÑOS, una persona que cognitiva y psicológicamente no tuvo la responsabilidad de sus actos con un adulto BIEN MAYOR que se aprovechó de lo ¨fácil¨ que puede resultar engañar a niñas para que tengan relaciones con ellos. El feminicida huyó y es buscado dentro de Colombia, no hay fuentes al respecto y es su familia quien lo quiere hacer visible:

https://www.facebook.com/marialuisana.liendo/posts/916699112473744

https://www.facebook.com/josier.aliendro/posts/2166378910159785

1 de marzo del 2021, intento de feminicidio ocurrido en Venezuela.

Una niña de 8 años de edad fue rescatada después de que vecinos de la zona notificaran que la misma se encontraba con su pie encadenado a una cama mientras a su lado, llorando y con pánico, se encontraba su hermanito de 6 años.

Según lo notificado por los vecinos del lugar, esta niña sufría constantes abusos y golpes por parte de su tío Hibo Jean Carlos Rojas Herrera de 42 años de edad, abusos que también eran generados por parte de su tía de nombre Ana Mirley Contreras Vanegas de 27 años de edad.

Los hechos ocurrieron en el municipio Michelena del estado Táchira. Ambos agresores están detenidos y los niños fueron llevados a casas hogar (en donde se presume que también serán violentados y lastimados porque en este país nada funciona, en donde pasarán hambre y padecerán lo que los niños abandonados sufren). Estos dos niños fueron acogidos por sus tíos luego de que la madre los abandonara cuando eran bebés y metieran preso a su papá, pasando de familiar en familiar hasta llegar a estas dos personas. Según las fuentes cercanas, la niña a sus 8 años, no había visto nunca una muñeca o un juguete, solo se dedicaba a limpiar, cocinar y cuidar a su hermano menor.

Los dos bebés fueron encontrados en un estado deplorable y con desnutrición severa, la niña también estaba brutalmente golpeada y se esclareció que los golpes fueron generados por su tío. Caso ocurrido en febrero pero que pasó desapercibido por no ser considerado feminicidio.

1 de marzo (hechos ocurrido el 25 de febrero) feminicidio oficial número 47 ocurrido en Venezuela en este año. Dentro del caso hay un intento de feminicidio.

Rosa Coromoto Méndez de 47 años de edad, fue asesinada por su yerno Yender Moisés Berroterán, cuando en horas de la noche del 25 de febrero el feminicida y homicida entró a la habitación de sus suegros y los asesinó a machetazos luego de que Rosa le diera un ultimátum para que se fuera de su casa, ¨o trabajas o te vas¨ fueron las palabras de la víctima.

Los hechos ocurrieron en el fundo Las Ñemas, situado en el sector Río Claro del municipio Pedro Camejo, del estado Apure. El responsable se fugó. Dentro de las fuentes explican que este hombre luego de cometer su asesinato fue en busca de su esposa llamada Norelbis Zarahí Romero Méndez de 19 años de edad, quien se encuentra en este momento gravemente herida y luchando por su vida en el hospital de San Fernando de Apure al ser herida gravemente con el machete.