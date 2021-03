Mensajes xenofóbicos en redes contra venezolanos aumentaron 576% tras declaraciones de la alcaldesa de Bogotá

Claudia López, alcaldesa de Bogotá Credito: Web

13-03-21.-Los comentarios xenofóbicos en redes sociales contra venezolanos aumentaron en 576% tras las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien calificó a un segmento de estos migrantes de criminales que “primero matan y después roban”.



Julio César Daly, codirector de la plataforma Barómetro de Xenofobia, destacó en una entrevista para NTN24 que parte de estos comentarios en plataformas digitales califican a los venezolanos de “ratas” y “plagas” y hasta llaman a tomar acciones violentas contra los migrantes.



“Las declaraciones de figuras públicas o en posiciones de poder importan, porque el ciudadano común que lee ese comentario siente una plataforma para legitimar su visión negativa hacia los migrantes. Lo que hemos encontrado es que el principal promotor de rechazo a los migrantes es el supuesto vínculo entre migración y crimen. En el momento en que una persona como la alcaldesa de Bogotá hace pública estas declaraciones, y las generaliza para la totalidad de la población migrante, los usuarios que ven esta noticia legitiman su visión de los migrantes ‘vienen’ a cometer crímenes y en ese sentido justifican el mensaje de odio que escriben (...) El riesgo es muy alto cuando los ánimos se calientan tanto como pasa después de este tipo de declaraciones”, detalló Daly.



El jueves 11 de marzo de 2021 la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ofreció declaraciones ante medios de comunicación para pronunciarse sobre el asesinato del patrullero Edwin Caro a manos de un criminal de origen venezolano. Frente a las cámaras, López señaló que "no es la primera vez, desafortunadamente, que tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos. Este no es un tema de hurto: primero asesinan y luego roban. Necesitamos garantías para los colombianos (...) a los venezolanos todo se les ofrece, ¿qué garantías tenemos los colombianos?”.



Sus declaraciones crearon un debate a nivel nacional sobre si la postura de la alcaldesa era justificable o si se trató de una intervención cargada de elementos xenofóbicos contra la población migrante.



Captar capital político



Estas no son las primeras declaraciones polémicas de la alcaldesa López sobre los migrantes venezolanos. Ante tal situación, Julio César Daly advierte que se podría tratar de una estrategia política: “Digamos que la estrategia de la alcaldesa ha sido clara de generar una polarización entre lo que hace el Gobierno nacional y lo que hace su gestión. En este caso ella está intentando posicionar el tema migratorio como, uno, los que fomentan la integración con el gobierno nacional y, dos, aquellos que sí quieren luchar por la seguridad del país y están con los colombianos. Ella quiere poner el tema en esas dos aristas y eso es completamente falso. La razón por la que se busca esa estrategia de polarización es precisamente para tener un enemigo al cual señalar”.



Lucía Ramírez Bolívar, coordinadora de investigación sobre migración del Centro de Justicia en Colombia, también señaló que este tipo de comentarios causan retrocesos en los proceso de integración entre nacionales colombianos y migrantes venezolanos.



“Es importante recordar que la nacionalidad no condiciona los actos de una persona. Los mismos actos ocurridos pueden ser cometidos por personas de cualquier nacionalidad pero al utilizar la nacionalidad para caracterizar ese comportamiento se genera rechazo de la comunidad en general, tensiones en las comunidades receptoras y eso tiene un impacto completamente negativo en la integración”, dijo Ramírez.

