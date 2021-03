(VIDEO) Ante declaraciones "desacertadas": Venezuela someterá a revisión la relación con la oficina de Bachelet

11.03.21 - Este jueves el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza rechazó las declaraciones de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, en la 46° sesión ordinaria del Consejo de DDHH de la ONU, considerandolas "poco objetivas" y que responden a la presión de actores anti-venezolanos como el autodenominado Grupo de Lima.

Entre otras, la Alta Comisionada dijo que su oficina continúa recibiendo denuncias sobre supuestas "ejecuciones extrajudiciales" en operaciones de seguridad en Venezuela; asimismo, manifestó su preocupación por los "crecientes signos" de reducción del espacio cívico en el país suramericano.

También dijo que se ha "agravado la situación humanitaria" en el país y que su oficina había documentado unas 66 denuncias de intimidación y criminalización a periodistas, defensores de derechos humanos, líderes sindicales, miembros de la oposición política, entre otros.

Luego de la intervención de Bachelet, el embajador de Venezuela ante la ONU, Héctor Constant Rosales, habló ante el Consejo de Derechos Humanos y manifestó que tomará nota de las preocupaciones de la Alta Comisionada.

Sin embargo, lamentó que la presentación oral de Bachelet careciera "una vez más del balance necesario" y tuviera "información no verificada" que, a juicio de Caracas, alimenta "la campaña mediática" contra Venezuela.

"Preocupa a Venezuela que la Alta Comisionada presente hechos y circunstancias que no han sido comprobados con las autoridades venezolanas", añadió.

A través de un comunicado emitido por la Cancillería de la República, se denuncia y repudia la campaña mediática y especulaciones ideologizadas de la que se hace eco la Comisionada Michelle Bachelet para hacer "afirmaciones sezgadas y alejadas de la verdad", contribuyendo con las aspiraciones de entes y gobiernos que buscan escenarios de violencia en Venezuela.



Ante los infundados señalamientos, el Gobierno Bolivariano someterá a revisión la relación con la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la próxima renovación de la Carta de compromiso, para que se apeguen a los principios de objetivadad e imparcialidad, no injerencia y diálogo constructivo.



Cabe destacar que el Estado y sus autoridades se han mantenidco prestos al diálogo abierto y contínuo con el equipo que conforma la oficina de los DDHH en el país.



A continuación texto íntegro del comunicado:



Venezuela revisará relación con la Oficina del Alto Comisionado Michelle Bachelet a la luz de declaraciones desacertadas



La República Bolivariana de Venezuela lamenta y rechaza las declaraciones poco acertadas realizadas hoy por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante el 46º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.



Su informe desequilibrado está ordenado por una resolución politizada del Consejo de Derechos Humanos, promovida por el Gobierno de los Estados Unidos a través del autoproclamado Grupo de Lima, en clara violación de las normas y principios que rigen el tratamiento de las cuestiones de derechos humanos.



Es de gran preocupación que la Alta Comisionada ceda a la presión de actores anti-venezolanos y haga declaraciones sesgadas lejos de la verdad, haciéndose eco de campañas mediáticas y presentando especulaciones ideologizadas como hechos. A pesar de la presencia de su Oficina en el terreno y de los fluidos mecanismos de diálogo que existen con el Estado venezolano, derivados de la recientemente renovada Carta de Entendimiento sobre asistencia técnica y cooperación, la información que maneja y presenta la Alta Comisionada no es muy diferente a la la difundida por gobiernos y medios de comunicación que aspiran a un escenario de violencia en Venezuela.



Ante las infundadas imputaciones realizadas, el Gobierno Bolivariano de Venezuela someterá a revisión la relación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la próxima renovación de la Carta Compromiso, a fin de garantizar el estricto y necesario cumplimiento de las los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo. En este sentido, Venezuela aspira a un mayor rigor y objetividad por parte de la Alta Comisionada y sus equipos técnicos.

Con información de Últimas Noticias / RT