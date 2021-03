Colombia: Alcaldesa Claudia López vincula de nuevo a venezolanos con violencia en Bogotá

Claudia López, alcaldesa de Bogotá Credito: Archivo

10-03-21.-La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, vinculó nuevamente a migrantes venezolanos con el aumento de la inseguridad en la capital colombiana, tras la muerte de un policía durante un tiroteo en el norte de la ciudad, en el que presuntamente participaron dos hombres, uno de ellos de nacionalidad venezolana.



"No es la primera vez, desafortunadamente (...) que tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos", aseguró López.



"Primero asesinan y luego roban. Necesitamos garantías para los colombianos. Yo respeto profundamente las políticas del gobierno nacional, pero los colombianos también necesitan garantías", agregó la alcaldesa en una declaración que ha sido criticada por sectores que señalan un tinte de xenofobia en sus palabras.



López recordó que esta no es la primera vez que un policía es asesinado en Colombia por un venezolano y aseguró que la ciudad "no escatimará los recursos que sean necesarios" para combatir el crimen y para judicializarlo.



Esta no es la primera vez que la alcaldesa de Bogotá vincula el aumento de la inseguridad en la capital con los delitos cometidos por algunos migrantes venezolanos, aunque señaló que esas conclusiones son respetuosas y no buscan generar "ningún acto de xenofobia".



"La mayoría de venezolanos son gente humilde huyendo de una dictadura. Pero los hechos demuestran que una minoría de venezolanos, profundamente violentos, que matan para robar o por una requisa, son un factor de inseguridad en nuestra ciudad", afirmó López.



*Con información de Efe y El Tiempo de Bogotá