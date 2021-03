Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz dirige carta a la AN. El dirigente político "no desapareció voluntariamente"

10-03-21.-Organizaciones de base, artistas e intelectuales de izquierda exigen mayor diligencia al Estado venezolano en las investigaciones sobre la desaparición del profesor universitario y dirigente de izquierda Carlos Lanz, hace ya más de siete meses.

El Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz denuncia que se pretende silenciar la desaparición del dirigente político "bajo el argumento de que toda acción que busque socializar y visibilizar el caso de Carlos Lanz ,solo sirve para perjudicar e interferir en la buena marcha de las investigaciones, se pretende silenciar y echar al olvido la desaparición del Camarada. Los cuerpos de investigación argumentan que los dejen hacer su trabajo, sin embargo, a 7 meses de su desaparición, no han encontrado un solo rastro certero".

Otra de las exigencias del comité apunta hacia el foco de la investigaciones y señalan que "las entrevistas dirigidas a recabar información se han concentrado principalmente en el círculo de sus afectos y compañeros de la causa popular revolucionaria. Es necesario que las investigaciones se extiendan a otros ámbitos con los que Carlos ha mantenido relaciones, toda vez que en los mismos hay personas que pudieran aportar elementos que contribuyan a esclarecer la situación".

Ante la posibilidad de que la desaparición de Carlos Lanz sea "voluntaria" el colectivo que dirige la carta a la AN indica: "Ciertamente, Carlos Lanz no desapareció voluntariamente o se extravió a consecuencia de haber sufrido una enfermedad mental, a Carlos Lanz lo desaparecieron, en consecuencia, le han conculcado un conjunto de derechos que le son inherentes en tanto persona humana, los cuales, al ser transgredidos, se configuran en delitos conforme a la tipificación contemplada en la legislación penal patria. De manera que, detrás de su desaparición, existen unos autores,cómplices y encubridores".

A continuación el texto completo de la carta dirigida al Parlamento Nacional:

República Bolivariana de Venezuela Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz En ejercicio revolucionario del Poder Popular

CIUDADANO

Presidente y demás honorables integrantes de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela

SU DESPACHO:

Apreciado Compatriota Dr. Jorge Rodríguez.

Guardando la debida circunspección, el COMITÉ DE BÚSQUEDA Y LIBERACIÓN DE CARLOS LANZ, representado en este acto por las personas que se identifican y suscriben al pie del presente escrito, comparece ante su competente autoridad para exponer y solicitar lo que se apunta a continuación:

INTRODUCCIÓN

Constituye un hecho notorio comunicacional que el Camarada CARLOS LANZ RODRÍGUEZ desapareció en el transcurso de la mañana del día sábado 8 de agosto del año 2020.

Formulada la respectiva denuncia ante las autoridades públicas competentes, éstas iniciaron las averiguaciones, las cuales a la fecha no han arrojado ningún tipo de resultados.

Por su parte, el Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz no ha cesado en exigirle al Estado el cumplimiento de su obligación de garantizar la protección y goce de los Derechos Humanos. En tal contexto, ha manifestado su inconformidad con la manera como se han desarrollado las investigaciones, por cuya razón formalmente solicita a la Asamblea Nacional la constitución de una Comisión Especial Temporal, a objeto de que se avoque a examinar el estado y rumbo de las actuaciones del Ministerio Público, así como de sus órganos auxiliares de investigación.

La Revolución Bolivariana tiene el compromiso moral, político, militar e histórico de rescatar sano y salvo a Carlos Lanz de las garras de los enemigos de la Patria.

QUIÉN ES Y QUÉ HACE CARLOS LANZ

Es nuestro apreciado militante revolucionario, líder social, maestro, combatiente de la lucha armada, referente político, educativo, militar y ex preso político. Carlos Lanz es un revolucionario con gran trayectoria en la lucha armada desde los años 60 hasta nuestros días.

Posee una extraordinaria capacidad de análisis, interpretación, sistematización e investigación de hechos históricos, la cual, le ha permitido hacer grandes aportes al desarrollo de procesos formativos y organizativos para la defensa y profundización de la Revolución Bolivariana, en el campo educativo, comunicacional, agrario, político y militar.

Desde una concepción clasista-marxista crítica, anticapitalista y antiimperialista, suscribe la concreción del Socialismo Revolucionario, su territorialización y defensa integral, la unión cívico militar, el desarrollo de la producción endógena, la escuela como centro del quehacer comunitario, la comunalizacion del Plan de la Patria integralmente, como premisas fundamentales para traspasar la línea del No Retorno desde el plano cultural, teórico-político y organizativo, no solo a nivel nacional, sino también continental, con la enseña: "Volver a Ayacucho" como lo hizo nuestro Libertador.

En el curso de la Revolución Bolivariana, Carlos Lanz ha desempeñado variados cargos dentro de la estructura institucional del Estado. Cabe mencionar, a propósito de su repercusión en el proceso de construcción socialista, los siguientes: Asesor-Coordinador de la Misión Vuelvan Caras y Presidente de la ALCASA.

En ALCASA impulsó la cogestión revolucionaria de la empresa, como antesala al proceso de organización del Control Obrero de la Producción. Es la única empresa en Venezuela en cuya Convención Colectiva de Trabajo figura una cláusula en la que se establece el derecho de su Clase Trabajadora a constituir Consejos Obreros. En dicho período la empresa experimentó una significativa recuperación en todos los órdenes y, fundamentalmente, en lo atinente a las condiciones socio- económicas de sus trabajadoras y trabajadores, con lo cual, quedaron demostradas la viabilidad, la factibilidad y la pertinencia histórico política de la participación decisoria de la clase obrera en la conducción y gestión de la producción social.

Desde que EEUU nos declaró amenaza inusual y extraordinaria, Carlos Lanz se ha dedicado a tiempo completo al análisis y caracterización de la estrategia de Guerra no Convencional, desarrollada por las potencias imperialistas contra nuestra Patria.

Estas investigaciones de fuentes abiertas han sido referentes en los procesos formativos del Alto Mando Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con el cual Carlos ha desarrollado tareas y acciones múltiples y permanentes en función de la detección y enfrentamiento a las referidas estrategias imperialistas de amplio espectro.

Testigo de estos procesos son el Ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López; el General en Jefe Jesús Suárez Chourio; el General de División Ovidio Delgado; el Protector del Táchira Freddy Bernal y el General de División César Mejías, entre otros militares y civiles con quien articulaba planes de acción para contrarrestar la agresión imperialista.

De la misma manera, estas investigaciones y su sistematización las organizó como currículo para la formación sociopolítica de la juventud del PSUV, a través de la plataforma virtual del INCES, con el que venía desarrollando diplomados y conferencias desde el inicio de la pandemia.

Hace pocos días, la teleaudiencia del canal VTV pudo observar al Camarada Fernando Soto Rojas cuando exteriorizó, sin palabras, el dolor que, 60 años después de la desaparición forzada de su hermano mártir Víctor Soto Rojas, sigue sintiendo por tal pérdida. Ese domingo, en la entrevista que le realizó el Camarada Ernesto Villegas, el dirigente revolucionario y ex Comandante guerrillero Soto Rojas relató, en unos cuanto minutos, el calvario que durante toda su vida sufrió su mamá, quien hasta el día de su último suspiro no dejó de buscar, preguntar y añorar el regreso de su hijo. Honor y Gloria a Víctor Soto Rojas y a toda la Militancia Revolucionaria que ofrendó su vida por la Liberación Nacional y el Socialismo.

Fue justamente bajo la gestión del Camarada Fernando Soto Rojas como Presidente de la Asamblea Nacional cuando se aprobó la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998. En el marco de dicho instrumento

legislativo y fruto del trabajo militante realizado por la Comisión por la Justicia y la Verdad se pudo acceder a los expedientes administrativos y judiciales de los que se extrajeron datos que adminiculados con otros elementos permitieron encontrar los restos de algunos de los mártires desaparecidos.

El Informe Final de la aludida Comisión por la Justicia y la Verdad constituye, sin exageración alguna, un testimonio monumental de lo que representó para Venezuela la implementación de esta despiadada forma de lucha contrarrevolucionaria.

Hoy, fruto del trabajo de los familiares de las víctimas, de sus camaradas de lucha y de las organizaciones sociales dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, se ha podido documentar con el debido rigor científico la criminalidad con que actuaron los sectores castrenses de la mayoría de los Estados latinoamericanos.

En conclusión, el Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz manifiesta públicamente la necesidad de impulsar una enérgica jornada de organización y lucha a objeto de lograr la liberación de Carlos y el castigo a los responsables del secuestro político del cual ha sido objeto. Asimismo, retomar el trabajo en aras de que los crímenes políticos cometidos en la cuarta república no queden impunes y que nunca más haya una desaparición forzada por razones políticas.

DE LAS ACTUACIONES DEL ESTADO

Las autoridades estatales encargadas de perseguir y sancionar la criminalidad y delincuencia en Venezuela han ejecutado un conjunto de diligencias y actuaciones encaminadas a investigar y resolver la desaparición de Calos Lanz, por consiguiente, no puede desconocerse que han desplegado sus capacidades profesionales y técnicas en aras de solventar la problemática que se ha suscitado con ocasión a la desaparición de Carlos.

Ahora bien, pese a todo lo actuado durante estos 7 meses, la verdad es que existe en el pueblo venezolano y, particularmente en sus organizaciones sociales, la percepción generalizada de que no ha habido de parte de las autoridades competentes la suficiente diligencia y disposición para resolver el caso.

Más aún, ya comienza tomar fuerza, en el seno de las organizaciones populares y revolucionarias, la idea de que existen sectores políticos, constitutivos del bloque social en el poder, interesados en que se olvide la desaparición de Carlos Lanz; que las investigaciones no se lleven hasta sus últimas consecuencias, por consiguiente, ya comienza a tomar cuerpo la idea de que se está protegiendo o encubriendo a los responsables de la acción delictiva contra Carlos.

La Revolución Bolivariana no se puede permitir que Carlos Lanz se convierta en un caso de desaparición forzada, de allí que, quienes hacemos parte de ella, estamos en el deber de luchar para lograr que fluya la verdad y, por ende, se materialice su liberación inmediata. Todas y todos, sea cual sea la responsabilidad o cargo que se ocupe, están llamadas y llamados a cerrar filas para impedir que el silencio y el olvido se instaure como preámbulo de la impunidad.

Por esta razón, a continuación se examinan algunas de las actuaciones de las autoridades encargadas de la investigación, en la perspectiva de hacer una evaluación del desempeño de éstas, toda vez que el esclarecimiento del hecho depende en grado supremo y decisivo de sus ejecutorias, valga decir, de lo que hagan o dejen de hacer quienes por ley están obligados a restituirle integralmente los derechos a Carlos Lanz, identificar a quienes lo capturaron y lo mantienen cautivo y, lógicamente, imponerles las sanciones que sean procedentes en derecho, evitando así que tal hecho quede impune. He aquí ellas:

Trato indigno a la familia de Carlos Lanz: La familia de Carlos Lanz, específicamente su esposa Mayi Cumare y su hija Abyayala Lanz Cumare, recibieron al inicio de las averiguaciones el más indignante e irrespetuoso trato por parte de funcionarios del Ministerio Público y del CICPC.

En efecto, en vez de proporcionales el trato que como seres humanos se merecen, especialmente al tratarse de familiares de Carlos y, por ende, víctimas indirectas o secundarias de la desaparición, fueron sometidas a presión y acoso psicológico, a ofensas e improperios.

Solo para ilustrar esta situación, se cita lo expresado por un Fiscal del Ministerio Público de apellido Bandres, quien en presencia de la Fiscal Superior del estado Aragua y el Fiscal 94 con competencia Nacional en Derechos Fundamentales, Dr. Renny Amundaraín, en las propias oficinas del Ministerio Público en Maracay, se dirigió a Abyayala Lanz Cumare y a su hermana por parte de madre, Alyeska Gil Cumare, con esta afirmación: "Les voy a partir el culo, si no dicen dónde tienen a Carlos Lanz", para luego agregar: "Ustedes lo tienen escondido, pero las vamos a escoñetar."

Con similar conducta actuaron algunos funcionarios del CICPC del estado Aragua, quienes groseramente insinuaron que la responsable de la desaparición de Carlos Lanz, era su compañera Mayi Cumare.

Indagaciones inconclusas sobre la llamada telefónica hecha desde Canadá: El 18 de agosto de 2020, Mayi Cumare, en presencia de sus dos hijas, recibió, en la línea telefónica de su celular, una llamada internacional, la cual colocó en alta voz. El señor que habló no se identificó, a pesar de la insistencia de Mayi Cumare, y tenía un tono o acento colombiano. Básicamente expuso: "Que Carlos Lanz estaba bien, que no se preocuparan, que él estaba con Carlos y que no mentía, pero no podía dar su nombre, que pronto se darían cuenta que lo que él decía sobre la situación de Carlos Lanz, era cierto." Dicha conversación quedó registrada en la grabadora que días antes había instalado el CICPC como parte de las investigaciones.

Funcionarios del CICPC entrevistaron, vía telefónica, a la persona que hizo la llamada y pudieron determinar que dicho señor es de nacionalidad venezolana, oriundo de Maracay, pastor o predicador de una religión no católica, que habita en

Toronto, de nombre José Félix Rivas y que había simulado el acento o tono colombiano.

Este hecho trascendió a la opinión pública nacional, incluso se conoció que la esposa del autor de la llamada, señora Eukares Marulanda, fue detenida por orden del Tribunal Noveno de Control de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en la causa que sustancia a raíz de esta situación, la cual corre inserta en el expediente número 9C-2440920. Poco tiempo después, dicha señora resultó beneficiada con una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad.

Transcurrido 7 meses, contados a partir del momento en que se efectuó la llamada, no consta que se hayan profundizado las averiguaciones en torno a esta cuestión de indudable relevancia para el curso de la investigación. A qué otros teléfonos de Venezuela llamaba el señor; para qué empresas trabajaba aquí en Venezuela y para qué empresa trabaja en Canadá. En fin, con quién se relacionaba o se relaciona aquí en Venezuela y con quién lo hace allá en Canadá y qué diligencias ha hecho el Estado Venezolano ante Canadá, con miras a profundizar las averiguaciones sobre el autor de la referida llamada.

Las incógnitas sobre el General de División César Mejías Camacaro: A mediados del mes de septiembre del año pasado se difundió por las redes sociales que el General de División había sido privado de libertad y que se encontraba detenido en la sede del DGCIM en Caracas, concretamente en Boleíta. Ninguna autoridad del Estado venezolano oficialmente ha admitido o negado dicha detención.

El 20 de septiembre de 2020, circuló en las redes sociales un audio del oficial de la Fuerza Aérea Boliviariana, en situación de retiro, y dirigente del PSUV, William Fariñas, en el que denunciaba la detención, la cual calificó de irregular, del General de División, a quien se le vinculó con la desaparición de Carlos Lanz.

En conexión con lo anterior, cabe referir que Fariñas afirmó de forma insistente que a Mejías Camacaro lo defendía el Abogado Antonio Guerrero, el cual, a su decir, también era Abogado de la familia de Carlos Lanz.

Alex Lanz, hijo de Carlos Lanz, desmintió públicamente, a través de las redes sociales, que el aludido profesional del derecho fuera abogado de la familia, la cual no contaba con ningún representante jurídico, ni tampoco conocían al mencionado profesional Antonio Guerrero.

A principios de febrero del corriente año, en reunión sostenida entre voceros del Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz y el representante del Ministerio Público, el Fiscal Auxiliar adscrito al Fiscal Nacional 94 con competencia en materia de Derechos Fundamentales, éste afirmó que el General de División César Mejías había sido puesto en libertad, que su detención no había sido ordenada por ningún Tribunal y que ellos, como Fiscalía, no habían podido entrevistarlo.

En tal contexto, cabe preguntarse: ¿Fue o no detenido el General Mejías? ¿Si se le detuvo, por qué, por orden de quién y bajo cuál procedimiento? Más aún, ¿Por qué y por quién fue puesto en libertad?

Para el momento de la desaparición de Carlos Lanz, este General de División se desempeñaba, según sus propias palabras, como asistente y enlace del General en Jefe Jesús Suárez Chourio, quien ejercía el cargo de Jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y con quien Carlos Lanz venía trabajando como asesor ad honorem desde hacía varios años. Mejías Camacaro se ocupaba de los enlaces entre Carlos Lanz y el Alto Mando Militar, a propósito de las actividades que el primero desarrollaba para la institución castrense, principalmente, conferencias, talleres y seminarios sobre la Guerra no Convencional, formulación de estrategia de defensa integral ante la ofensiva imperialista y análisis de coyuntura.

El General Mejías era quien movilizaba a Carlos Lanz para reunirse con el General en Jefe Suárez Chourio u otro militar del Alto Mando, pues Carlos no tenía recursos económicos ni logísticos.

No solo el círculo civil más cercano de Carlos Lanz debe ser entrevistado:

Carlos Lanz es un militante con amplias relaciones en el mundo civil, militar, empresarial, popular, religioso, etc. Las entrevistas dirigidas a recabar información se han concentrado principalmente en el círculo de sus afectos y compañeros de la causa popular revolucionaria.

Es necesario que las investigaciones se extiendan a otros ámbitos con los que Carlos ha mantenido relaciones, toda vez que en los mismos hay personas que pudieran aportar elementos que contribuyan a esclarecer la situación.

En tal contexto, y en función de ampliar el círculo de relaciones, cabe referir la conveniencia de que sean entrevistados los militares que forman parte de las relaciones de trabajo y de las actividades que desarrolla Carlos.

Asimismo, al grupo de profesionales y empresarios con quien compartía Carlos Lanz, invitado por el General Mejías, en las ocasiones en las que eran suspendidas o terminaban anticipadamente las reuniones con el General en Jefe Suarez Chourio u otros miembros del Alto Mando Militar, para las cuales Mejías Camacaro trasladaba a Carlos desde Maracay hasta Fuerte Tiuna.

En tales ocasiones, concurrían al restaurant Urrutia, ubicado en la avenida Solano de la ciudad de Caracas. Allí compartían con, entre otras personas, el profesional del derecho Antonio Guerrero y el Ingeniero Ángel Belisario, presidente de la empresa Protokol Grupo de Informática y Telecomunicaciones C.A., la cual es proveedora de la Aviación Militar Venezolana y entre sus socios figura Miguel Torres Valbuena, quien es oficial en retiro de la aviación militar nacional. Todos estos señores trabajaron o sostuvieron relaciones con el extinto Fondo Único Social (FUS) que dirigió el Comandante William Fariñas.

La pretensión de silenciar la desaparición de Carlos Lanz es inocultable:

Bajo el argumento de que toda acción que busque socializar y visibilizar el caso de Carlos Lanz solo sirve para perjudicar e interferir en la buena marcha de las investigaciones, se pretende silenciar y echar al olvido la desaparición del Camarada. Los cuerpos de investigación argumentan que los dejen hacer su trabajo, sin embargo, a 7 meses de su desaparición, no han encontrado un solo rastro certero.

Por otra parte, ante el reclamo y la exigencia de las organizaciones populares y revolucionarias, en el sentido de que se informe sobre el estado de las investigaciones y se le explique al país por qué a la fecha no hay resultados concretos, lo que ha venido ocurriendo es que se han puesto a circular rumores y versiones según las cuales Carlos se fue de la casa por problemas familiares; que ya está muerto y enterrado; que se fue para la guerrilla; que está fuera del país porque se lo llevaron los paramilitares o los gringos, etc. En ningún caso se presenta la más mínima evidencia al respecto o se expone un mínimo razonamiento que luzca lógico y consistente con la realidad, precedentes y patrones de actuación.

Los enigmas sobre el teléfono de Carlos Lanz: Como es sabido, la Informática Forense es una, entre tantas, de las disciplinas científicas que integran la Criminalística. En la actualidad son muchas las pistas y rastros que de éstos se obtienen a partir de lo que ha dado en denominarse Huella Digital. Efectivamente, todo cuanto se hace a través de un teléfono móvil queda registrado en la plataforma que soporta su funcionamiento. Así, lugar, hora y duración de las llamadas, sea entrantes o salientes; contenidos de mensajes de texto, Whatsapp, Facebook, Twitter, etc.; desplazamiento geográfico del teléfono; lugar y hora de su encendido o apagado; identificación de teléfonos inteligentes en su entorno; consultas a Google; envíos y recibos de correos electrónicos, incluso, sus contenidos. En otras palabras, la actividad o interacción digital por medio de la telefonía móvil inteligente constituye una fuente principalísima de información a la hora de encarar una investigación, todo esto sin entrar a considerar lo que sería el espionaje electrónico.

En cuanto al teléfono celular de Carlos, solo se ha logrado saber que se lo llevó con él al momento de su desaparición y que de los grupos Whatsapp de los cuales hace parte se ha ido progresivamente retirando.

En la precitada reunión de febrero del año en curso, con el Fiscal Auxiliar de la Fiscalía 94 con competencia nacional en Derechos Fundamentales, también se le comunicó a los voceros del Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz que la CANTV había hecho entrega de todos los contenidos telefónicos de Carlos correspondiente al periodo comprendido entre los 15 días antes y los 15 días después del 8 de agosto de 2020.

De manera que, prácticamente 6 meses después del secuestro político es que se van a examinar y estudiar los contenidos relacionados con el celular de Carlos Lanz.

En conclusión, éstas, entre otras cuestiones, dan cuenta de que las investigaciones no se han llevado con el rigor, el dinamismo y la celeridad que ameritan, lo cual explica que las mismas no arrojen resultados, en el sentido de que se logre determinar qué ocurrió con Carlos Lanz, cuál es su paradero actual y, esencialmente, se identifiquen los responsables de su desaparición.

DEL HEPTÁGONO DE LA INVESTIGACIÓN

Siguiendo el clásico heptágono de la investigación criminalística, a continuación se da respuesta a las interrogantes que lo constituyen, lo cual se hace con base en los datos, indicios, evidencias e informaciones que, en el transcurso de estos 7 meses, se han recolectado producto de las labores investigativas desplegadas por las organizaciones que integran el Campo Popular y Revolucionario venezolano.

He aquí ellas:

QUÉ: Desaparición de Carlos Lanz.

CÓMO: En la vivienda y sus inmediaciones no se hallaron rastros o evidencias de violencia, particularmente forjamiento o roturas de puertas, ruidos asociados con discusión o forcejeos, alteración del orden de la casa, ausencia de bienes o pertenencias, etc.

Mayi Cumare manifiesta que Carlos Lanz no fue sacado por la fuerza de su casa porque no es tan sencillo entrar a la casa, dado que es una sola entrada y en un segundo piso. Hay que abrir 3 rejas y una puerta que solo se abre con llaves. Carlos Lanz como viejo guerrillero desarrolló reflejos de seguridad y nunca abría la puerta, las cuales siempre permanecían cerradas.

Durante la pandemia solo en tres oportunidades salió a reunirse con militares en Fuerte Tiuna, específicamente con el General en Jefe Suárez Chourio.

Carlos, durante la pandemia, siempre estuvo acompañado de su esposa y su hija menor que se había venido de Caracas por problemas de salud y le tocó ser operada y estaba convaleciente. Ese sábado, a la esposa le correspondió hacer un trabajo en las instalaciones del INCES la Morita de Maracay donde trabaja. El equipo de trabajo del INCES sabía que ella no estaría en su casa ese sábado.

Carlos no se movilizaba sino con gente de confianza o con su familia cercana. Tenía como costumbre informar a dónde iba y hora de regreso. Ese día no llamó ni avisó. No tenía nada planificado porque, como buen guerrillero militar, tiene disciplina y puntualidad y preparaba todo con anticipación y dormía temprano para levantarse temprano.

La noche anterior vio películas hasta tarde y su esposa salió de 9 a 9:30 am de su casa y no se había levantado. La vigilancia del urbanismo es conocida y no lo vieron salir, pero, además, la entrada del urbanismo está a 14 cuadras de la casa donde habita y nadie lo vio caminar en las adyacencias.

DÓNDE: De su vivienda familiar, distinguida con la nomenclatura C167, ubicada en la calle 14, urbanización Base Sur de la ciudad de Maracay, estado Aragua.

CUÁNDO: Sábado 8 de agosto de 2020, entre las 9 y 11 de la mañana. Semana restringida en el marco de la pandemia, por lo que se requería de salvoconducto para movilizarse. Además, había severa escasez de gasolina en la ciudad. Alrededor de la urbanización se encontraban instaladas varias alcabalas.

CON QUÉ: Salió con alguien conocido, de confianza, en vehículo con vidrios ahumados porque nadie lo vio. Salió con ropa de vestir, sus llaves, teléfono y documentos personales y una pistola de uso personal que solo llevaba si había alguna práctica de tiros en alguna base o cuartel. Dejó el desayuno servido.

POR QUÉ: Mayi Cumare afirma que: "Carlos Lanz representa un peligro para los infiltrados dentro de la revolución, para el imperio y para los enemigos de las transformaciones estructurales". "Carlos Lanz pudo haber descubierto algo que comprometía a alguien o a algún grupo específico."

QUIÉN o QUIÉNES: En reiteradas oportunidades ha expresado Mayi Cumare: "Carlos Lanz es víctima de un secuestro político y fue traicionado por gente de confianza, quienes lo sacaron de su casa sano y sin violencia, quién sabe con qué propósito y bajo qué argumentos." "Carlos Lanz no tiene enemigos personales, sus enemigos son el imperio, el capitalismo y la corrupción, los mismos enemigos de la Revolución Bolivariana".

DEL COMITÉ DE BÚSQUEDA Y LIBERACIÓN DE CARLOS LANZ

Desde el mismo momento en que se conoció la infortunada noticia de la desaparición de Carlos Lanz, con espíritu solidario y militante se fue desarrollando en todo el país un amplio movimiento de búsqueda, por tanto, organizaciones populares, sociales y políticas, entre otras, fueron cerrando filas para con una sola

voz preguntar: ¿Dónde está Carlos Lanz? Y luego afirmar categóricamente: "Vivo se lo llevaron y vivo lo queremos".

En esta dinámica de organización y lucha por esclarecer lo ocurrido con Carlos Lanz, se conformó el COMITÉ DE BÚSQUEDA Y LIBERACIÓN DE CARLOS LANZ, el cual aglutina no menos de un centenar de organizaciones populares y revolucionarias que tienen como características en común, su firme reivindicación del legado revolucionario del Comandante Hugo Chávez; la defensa patriótica de la constitucionalidad del gobierno presidido por el Compatriota Nicolás Maduro y, esencialmente, su inquebrantable posición de lucha a favor de la consolidación, rectificación y profundización de la Revolución Bolivariana, en la perspectiva de la construcción de la Patria Socialista.

En el transcurso de la lucha el COMITÉ DE BÚSQUEDA Y LIBERACIÓN DE CARLOS LANZ ha expresado públicamente y, en esta oportunidad, lo ratifica:

Que los artículos 19, 29, 43, 44 y 45 de nuestro Texto Constitucional le establece al Estado venezolano la obligación de velar por la protección y goce de los Derechos Humanos, por tanto, ante la eventualidad de su menoscabo le corresponde proceder sin dilaciones y formalismos a investigar, juzgar y castigar a los responsables de su transgresión y, esencialmente, restablecer la situación jurídica infringida.

Que el Estado venezolano se encuentra sujeto al Sistema Mundial e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, desde 1945 y 1948 respectivamente. En consecuencia, sus Declaraciones, Reglas, Pactos, Convenciones y demás instrumentos jurídicos son Ley con jerarquía constitucional, una vez suscritos por la República. Cabe mencionar, entre otros, Declaración Universal de los Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Declaración Sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Que siendo obligación ineludible del Estado venezolano velar por la protección y goce de los Derechos Humanos, el esfuerzo principal del Comité se dirige a exigirle a las autoridades públicas competentes el cumplimiento de las funciones y deberes que el ordenamiento jurídico patrio les impone en relación a este hecho.

Que el Gobierno Bolivariano frente al secuestro de Carlos Lanz debe diferenciarse y distanciarse radicalmente de las posiciones y prácticas que adoptaron e implementaron los gobiernos sanguinarios y represivos de Acción Democrática y Copei, consistentes en desviar y paralizar las averiguaciones para encubrir a los responsables de este tipo de prácticas y métodos crueles, en el marco de la lucha contrainsurgente, de la cual, dichos gobiernos, hicieron una política de Estado.

Que el Comité no señala como responsable directo o material de la desaparición de Carlos Lanz al actual gobierno nacional, lo que no equivale a negar la posibilidad de que haya, entre quienes consumaron el hecho, agentes civiles o militares infiltrados en la estructura institucional del Estado o relacionados directa o indirectamente con éste.

Que una cuestión es que se pudiera estar en presencia de un rapto, secuestro o desaparición forzada de una persona por razones políticas, ejecutado por agentes infiltrados en el Estado sin el conocimiento, tolerancia o participación del alto gobierno y otra, muy distinta, es que se esté en presencia de una política auspiciada, aplicada o consentida desde el gobierno central, en el sentido de hacer uso de estos crueles y deshumanizantes mecanismos de control sociopolíticos para sembrar el terror, la represión masiva, la desmovilización y paralización de posibles fuerzas opositoras a su gestión gubernamental.

Que el Comité exige mayor contundencia en las actuaciones de todos los órganos de seguridad e investigación que integran el Estado venezolano, puesto que el silencio y la ausencia de resultados concretos, solo contribuye con fomentar un ambiente en el cual las interpretaciones, hipótesis, rumores, reservas, dudas y molestias terminan favoreciendo a los enemigos de la revolución.

Que el Comité asume el deber revolucionario de impedir que el secuestro político de Carlos Lanz se convierta en una desaparición forzada que termine engrosando la oprobiosa lista que los gobiernos puntofijistas escribieron con la sangre de nuestros mártires y el dolor de nuestras familias.

Que el Comité no ha dudado en desenmascarar y combatir abierta y enérgicamente toda maniobra destinada a silenciar el caso, a desviar o paralizar las investigaciones, pues si éstas se desvían o paralizan se estaría propiciando e instaurando la impunidad y, en definitiva, se terminaría encubriendo a los criminales que no solo le han hecho daño a Carlos Lanz, a su familia y amistades, sino también a la Revolución Bolivariana.

Que el Comité se esfuerza militantemente para asegurar la correcta conducción de esta lucha por la vida y los Derechos Humanos, en tal contexto, es justo reconocerle que no le ha brindado ni le brindará espacio ni oportunidad alguna a la contrarrevolución para convertir la desaparición de Carlos en una bandera o causa para la desestabilización de la revolución; sin embargo, comprende a perfección las angustias, inquietudes, reservas y razonamientos de las amplias mayorías populares ante la posición asumida por el bloque social gobernante, en su conjunto, con respecto al caso de Carlos.

Que despejar cualquier conjetura, tenga o no fundamentos, exige demostrar con hechos que se está trabajando por la liberación de Carlos Lanz, que los autores del crimen serán castigados, caiga quien caiga. En definitiva, que las oprobiosas horas en las que se practicó la desaparición forzada de personas, como política estatal para contrarrestar las luchas populares, revolucionarias y antiimperialistas, no son más que una dolorosa historia que vivió la patria en aquella barbarie cuarta republicana.

Que el Comité no cesará la lucha hasta encontrar sano y salvo a Carlos Lanz, por ende, que el agravio contra él y la Revolución Bolivariana no quede impune.

PETICIÓN

Hoy, en esta hora difícil, nos embarga a familiares, camaradas y amigos la gran preocupación sobre la situación de Carlos Lanz. No sabemos su paradero ni que ha sido de él después de que se lo llevaron el día 8 de agosto del año pasado. Han pasado más de siete meses desde ese momento. El compromiso con él, con su familia, con la Patria, con el proceso bolivariano nos obliga al empeño en encontrarlo.

No queremos sentirlo desaparecido, no queremos que su caso se convierta en una búsqueda interminable y agónica que reviva situaciones similares a las acontecidas durante los gobiernos de AD y COPEI en la época del Pacto de Puntofijo, donde se arrancaban abruptamente a seres humanos de sus hogares para que no se supiera nunca más de ellos, ejecutoria represiva con lo que se condenó a familias a seguir buscándolos infructuosamente sin respuesta alguna. A padres y madres que murieron en el intento, llevándose a la tumba el sabor amargo de no lograr volver a ver a sus hijos. Eso no puede ni debe pasar con Carlos. De ahí la angustia que prevalece entre quienes nos une una historia de lucha y una relación afectiva con él.

La desaparición de Carlos Lanz es de tal magnitud que reta al Estado venezolano como garante de los derechos de sus ciudadanos, porque es a él a quien corresponde garantizar que ningún habitante de nuestro país sea sometido a torturas, desapariciones y otros métodos degradantes del ser humano. Esta condición lo coloca en la obligación humana, moral y ética, que lo diferencia de los gobernantes del Pacto de Puntofijo, a utilizar todos los medios legales a su alcance para buscarlo, encontrarlo y regresarlo sano y salvo a su familia, a sus camaradas, a los que lo queremos, logrando impedir la posible premeditada intención de sus captores de que nunca más aparezca y se convierta en una desaparición forzada por la vía de los hechos, aunque no esté involucrado el Estado.

En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, y con base en lo establecido en el artículo 193 de la Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela, en concatenación con lo contemplado en el artículo 42 del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, publicado en la Gaceta Oficial número 42.064 de fecha 8 de febrero de 2021, se solicita la creación de una Comisión Especial Temporal con el objeto de que se avoque a la investigación de la situación del Camarada Carlos Lanz Rodríguez, particularmente en lo tocante al estado y a la marcha de las averiguaciones sustanciadas por el Ministerio Público, así como sus órganos auxiliares de investigación, vale decir, CICPC, SEBIN y DGCIM.

En este sentido, a fin de que la aludida Comisión Especial pueda cumplir satisfactoriamente la misión encomendada, se requiere que le sean conferidas las más amplias facultades, toda vez que será necesario que, en el marco de las actuaciones que le corresponderá realizar, interpele o entreviste a las autoridades relacionadas con la investigación.

En este contexto, es necesario que las revolucionarias y los revolucionarios que conforman la Asamblea Nacional activen todos los medios a su alcance en función de remover todos los obstáculos que impiden avanzar aceleradamente en la investigación y, principalmente, que la misma se extienda a los ámbitos que no han sido objeto de averiguación.

En este mismo sentido y con similar propósito, la Asamblea Nacional debe realizar las gestiones conducentes para que los órganos de investigación cuenten con el talento humano requerido y los recursos materiales y logísticos necesarios, a objeto de que puedan cumplir a cabalidad con su misión.

Juramos la urgencia del caso, razón por la cual solicitamos que a la presente petición se le otorgue tramite preferencial. En Caracas, a la fecha de su presentación suscriben por el COMITÉ DE BUSQUEDA Y LIBERACIÓN DE CARLOS LANZ.