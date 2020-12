A nueve años y seis meses de su detención movimiento sindical exige liberación inmediata de Rodney Álvarez

23-12-20.-Más de nueve años y seis meses lleva Rodney Álvarez, trabajador y dirigente obrero de Ferrominera del Orinoco, preso en la cárcel El Rodeo II. Fue acusado de un asesinato que él asegura no haber cometido y cuyo juicio no ha empezado por lo que en todo este tiempo que ha estado privado de libertad no le ha sido demostrada la culpabilidad.

Al contrario, varias voces del movimiento sindical y compañeros de labores, entre ellos Rubén González, quien también pasó años encarcelado sostienen que todo ha sido una retaliación por defender la autonomía de los trabajadores.

Una vez más, sindicatos del sector insisten en exigir su liberación y dar así cumplimiento a la solicitud hecha por la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en su informe 2020 pidió la liberación de González, ya puesto en libertad, y de Álvarez.

