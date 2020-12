Critican a Iván Duque por excluir de la vacunación a venezolanos. "Es antiético"

22-12-20.-El presidente colombiano, Iván Duque, ha recibido diversas críticas tras declarar que los migrantes venezolanos que no estén regularizados en el país o no tengan doble nacionalidad no podrán acceder a las vacunas contra el covid-19 que empezarán a llegar en febrero de 2021.

Las declaraciones del presidente generaron una lluvia de críticas desde diferentes sectores, entre ellos el exministro de Salud Alejandro Gaviria, quien al referirse a la población venezolana que vive en Colombia aseguró que «es una mala idea desde un punto de vista epidemiológico» no permitirles el acceso a las vacunas.

«Pero es sobre todo una propuesta antiética: excluye a los más vulnerables y discrimina de forma casi amenazante en contra de un grupo de personas por su nacionalidad y estatus migratorio», agregó Gaviria.

El también exministro Juan Camilo Restrepo consideró «un disparate grave» el comentario del presidente.

Duque aseguró que de aprobarse la aplicación de la vacuna para quienes no tienen regularizada su situación migratoria en Colombia, «tendríamos un llamado a la estampida, a que todo el mundo cruce la frontera (con Venezuela), a pedir que lo vacunen».

Con la curva de los contagios por la covid-19 en ascenso, el presidente explicó además que la prioridad de su Gobierno «siempre serán los ciudadanos colombianos».

«Tenemos casos de personas que tienen doble nacionalidad, esos casos se van a manejar no en función de la nacionalidad porque no le vamos a decir a la gente ‘muéstreme el pasaporte para que entren al programa’ (de vacunación)», afirmó.

Según Duque, en el caso de las personas con doble nacionalidad, que están regularizadas, cumplen con los requisitos, «están dentro de las patologías, las condiciones de preexistencias y la población de riesgo definida por el Ministerio de Salud, eso da criterio orientador para la aplicación de la misma».

El Ministerio de Salud informó este lunes que el país iniciará su primera fase de vacunación en febrero de 2021 con un lote de 1,7 millones de vacunas de la farmacéutica Pfizer.

*Con información de Efe