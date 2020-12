Activista social y político preso Giovanni Urbaneja requiere atención médica urgente

Empresa de Mauricio Macri contamina con desechos tóxicos en Venezuela denuncia Giovanni Urbaneja Credito: aporrea.tvi

Caracas, 20 de diciembre de 2020.- Este viernes 18, la defensa de Giovanni Urbaneja, de 54 años de edad, quien se encuentra privado de libertad en la ciudad de El Tigre del Estado Anzoátegui, interpuso un recurso de Amparo Constitucional ante el tribunal de guardia de la misma población, por considerar que le han sido vulnerados sus derechos humanos, toda vez que requiere atención médica y no ha sido atendido a pesar de su deterioro físico.



Adicionalmente, denuncian el retardo procesal en su causa, pues, aun, no se le ha fijado fecha de audiencia preliminar a pesar de haberse agotado los lapsos correspondientes, por parte del Tribunal de Control N° 1 -que lleva su causa- no ha dado respuesta a la petición de atención médica.



Su abogado, el Dr. Moreno describe en el texto del amparo, que la complicación visual es consecuencia de un trauma ocasionado por un funcionario de Pdvsa que lo atacó en plena vía pública en 2015, lesión que según la defensa empeoró en 2019 cuando recibió una golpiza del concejal Rubén Herrera.



Urbaneja fue detenido el jueves 20 de agosto de 2020 por presunta incitación al odio vía Facebook, promoción de fake news y difamación contra instituciones de gobierno, incluyendo al mandatario Nicolás Maduro. En septiembre el dirigente chavista fue trasladado desde Poliguanipa hasta Polianzoátegui El Tigrito, donde permanece actualmente. En este Centro de Coordinación Policial protagonizó una huelga de hambre durante dos días, protestando por la deficiencia de derechos fundamentales de los privados de libertad.



El abogado agregó que el Ministerio Público, todavía no ha presentado actos conclusivos ante las denuncias de las agresiones de las que fue víctima Urbaneja.



Fuente: diarioelvistazo.com y mensajes de whatsapp del entorno solidario