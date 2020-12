Intento de femicidio: Sujeto tomó por el cabello a su ex-novia, la arrastró por el asfalto y le cortó el cuello

19-12-20.-La joven venezolana Ingrid Gomes lucha por su vida en un hospital de Caracas tras ser agredida por su exnovio José Luis Da Silva.



La joven, quien es modelo, bailarina y estudiante comunicación social en la Universidad Santa María (USM), fue víctima de una brutal golpiza propinada por su ex-novio la madrugada del lunes, cuando se disponía a ir a una farmacia.



"Ingrid necesitaba ir a Farmatodo a comprar unas cosas, en ese momento, ella se encontraba hablando con su exnovio, quien le ofreció llevarla, ella aceptó pensando que él se iba a comportar como un amigo más", dicen familiares y amigos en las redes sociales.



Según el relato, la estudiante no pudo contener el sueño y cuando despertó no sentía sus manos ni pies, por lo que preguntó a su expareja qué había ocurrido.



"Si tú no estas conmigo, nos matamos los dos", respondió Da Silva.



En un momento, la joven intentó lanzarse del vehículo al ver un módulo de la policía en el km 12 de El Junquito; sin embargo, el agresor la tomó por el cabello arrastrándola por el asfalto, mientras seguía conduciendo, "haciendo que ella recibiera varias quemaduras y raspones".



"Cuando él la suelta, frena la camioneta, rompe una botella y se baja del carro hacia Ingrid contándole el cuello. Los funcionarios al darse cuenta fueron a socorrerla dándole una patada al agresor", detallan los parientes de Gomes, asegurando que uno de los policías también resultó herido.



Finalmente, Da Silva "recibió un cachazo" quedando temporalmente inconsciente, mientras que la joven universitaria lucha por vivir.



Familiares y amigos de Ingrid se encuentran recabando fondos para poder costear sus gastos médicos y así contribuir con su recuperación. Para ayudarla, aquí el link de su gofundme.