Primer ministro de Trinidad y Tobago califica de "asalto" la llegada de inmigrantes venezolanos a su país

25-11-20.-El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, denunció este miércoles la utilización para fines políticos de los 16 menores venezolanos, acompañados por algunas madres, deportados desde el país caribeño y que volvieron al territorio insular tras cerca de 48 horas de incertidumbre en las que no se conoció su paradero.



Rowley emitió a través de las redes sociales una declaración sobre los acontecimientos relacionados con los niños venezolanos, que habían entrado de forma ilegal a Trinidad y Tobago.



Rowley se refirió al presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a quien atribuyó, junto a otros funcionarios, el haber declarado la guerra, prácticamente, a Trinidad y Tobago por no apoyar un cambio en Venezuela.



«Trinidad y Tobago se encuentra actualmente bajo el último asalto, utilizando personas anónimas, sin rostro, armadas con niños inocentes, para tratar de obligarnos a aceptar su comprensión del estatuto de refugiado», indicó el primer ministro.



Sostuvo además que se espera que una pequeña nación insular de 1.3 millones como es Trinidad y Tobago abra sus fronteras a un vecino Venezuela- de más de 30 millones de personas, incluso durante el Covid-19.



Recordó que Trinidad y Tobago cerró sus fronteras, incluso, para sus propios ciudadanos durante la pandemia y que se resistirá con todos los esfuerzos ante quienes están empeñados en forzar la apertura de las fronteras la inmigración ilegal.



Resaltó que bajo la rúbrica de «humanitaria» se pretende forzar a Trinidad y Tobago a aceptar inmigrantes de naturaleza económica y soportar la acción de traficantes de personas bajo la excusa de que se trata de refugiados.



Rowley recordó además que Trinidad y Tobago facilitó el registro de 16.000 venezolanos durante los últimos meses.



Terminó apelando, no obstante, a la solidaridad de la población de Trinidad y Tobago para con los inmigrantes.