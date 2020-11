(VIDEO) Familiares denuncian torturas e irregularidades procesales en caso de exgerentes de Pdvsa

20-11-20.-Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos son acusados de vender información de Pdvsa a los Estados Unidos y se declararon inocentes frente al tribunal que los juzga y solicitan su juicio en libertadEl Comité de familiares y amigos por la libertad de los exgerentes de Pdvsa señalaron este jueves que los dos jóvenes han sido maltratados física y psicológicamente, y además denuncian que existen irregularidades en el proceso judicial que se les sigue.A la redacción de Contrapunto llegaron Jhensy Torrealba y Caribay Chirinos hermanas de Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, los exgerentes de Pdvsa que han sido señalados como “agentes de la CIA” y de poner en peligro secretos de la industria petrolera venezolana.Como integrantes del Comité de Solidaridad despliegan una campaña, para solicitar el juicio en libertad de los jóvenes que se han declarado inocentes y que aseguran están siendo señalados de hechos que ellos no han cometido.En la conversación se señala que los retardos procesales atentan contra la aplicación de la justicia en el país y que además no se han cubierto ninguno de los tiempos estipulados en el ordenamiento legal vigente en el país.Aseguran que los retrasos van más allá de las limitaciones que impone la pandemia y que ahora se agrava.Comentan sobre una reunión sostenida con el Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente Tarek William Saab, en la cual sugirió bajarle el volumen al caso. Sin embargo, se quejan que que al día siguiente el alto funcionario dio declaraciones en la cual sometía al escarnio público a los exgerentes presos en la Dgcim con “informaciones falsas”.Las hermanas de los presos políticos señalan que están en el juicio porque no tienen “nada que esconder” y que por el contrario hay señales de corrupción en el expediente que indican a los responsables de manejos oscuros y la corrupción, y no son precisamente Aryenis y Alfredo.Para hoy 20 de noviembre llamaron a una movilización. La convocatoria es a las 9 de la mañana, desde la Fiscalía General de la República hasta el Palacio de Miraflores, a fin de solicitar respeto al debido proceso y su pronta liberación.