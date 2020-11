(VIDEO) Peruano xenófofo humilló, insultó e intentó agredir a un trabajador venezolano: "Te voy a mandar de un combo a tu put... país"

19-11-20.-Un sujeto, de nacionalidad peruana insultó y humilló a un repartidor venezolano, identificado como Junior Ramírez, de 23 años de edad por supuestamente haber entregado su pedido en mal estado. El hecho causó indignación en la redes sociales"Estoy esperando mi comida y me lo traes roto, yo no voy a recibir esta mierda rota. ¿Por qué eres tan idiota? Eres un pobre imbécil. ¿Tú eres huevón? Me dan ganas de meterte un puñete y devolverte a tu país. ¿Tienes algún problema? Te voy a mandar de un combo a tu puto país", expresó el hombre al repartidor de comida.Mientras era insultado, Ramírez solo se excusaba diciendo que no fue su culpa y que la empresa podía devolverle el dinero.Sin embargo, el hombre continúa profiriendo insultos y reclamándole al migrante venezolano por no haberle entregado el producto en perfectas condiciones.En declaraciones a medios locales, el trabajador venezolano aseguró no entender la actitud del señor pues lo que ocurrió fue que las bebidas que transportó se habían salido de su envase y mojó la bolsa de cartón que contenía los demás productos, pero la comida estaba en perfectas condiciones.“No entiendo por qué una persona puede reaccionar así, salió humedad de la bolsa biodegradable, pero el producto estaba intacto, completo… Más que todo, no me parece que haya sido una manera correcta de actuar del señor”, agregó.Por otro lado, el sujeto que agredió verbalmente a Junior Ramírez, identificado como Guillermo Miranda ofreció disculpas públicas luego de que el video en el que se le ve insultando al joven venezolano se hizo viral en redes sociales.Desde hace meses organismos internacionales han advertido sobre el incremento de la xenofobia hacia los migrantes venezolanos.