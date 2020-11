Libertad para los jóvenes yukpa a quienes montaron un falso positivo en el Zulia

La situación actual de los jóvenes yukpa Rodolfo Romero, Leonardo Fernández y José Gregorio García, es muy lamentable, reportan desde el Zulia, organizaciones de defensa de los derechos de los indígenas, entre ellas Homo et Natura, manifiestan que los parientes de estos jóvenes, solo los han podido ver una vez y que no tienen los recursos para poder asistirlos.

Las familias de los muchachos indican que todos están mas pobres que nunca, que no tienen productos para asearse, que llevan puesta la misma ropa, y que ellos no pueden trasladarse hasta allá todos los días para llevarles la comida, como hacen con los demás presos, debido a que la comida que les proveen, al parecer "es deficiente".



De acuerdo a los defensores de los yukpa, les montaron un expediente lleno de falsas evidencias, y que todo responde a un plan sistemático de exterminar a los yukpa, los habitantes originarios de estas tierras, quienes resultan incómodos para los terratenientes ganaderos de la zona de Perijá. En ese sentido reportan un hecho, donde resultó amenazada el 12 de diciembre de 2012, la Cacica Carmen Fernández Romero en un interrogatorio en la sede del CICPC Machiques, donde ella quiso saber, el porqué le preguntaban por los nombres de cada uno de sus hijos, el funcionario le respondió: "Porque uno a uno se los vamos a matar, son unos delincuentes". Testimonio recogido por la Fiscalía Nacional Indígena 91, Caracas.

Otra de las denuncias pronunciadas es la siguiente: el lunes 20 del pasado mes de Octubre del presente año, a las 11 de la noche se apareció la señora Mary Luz González, familia de un sujeto apodado "El Pelón", (quien sería uno de los que está detras de la persecución de los jóvenes yukpa) a poner una denuncia en la sede de la PNB en Machiques y en su exposición, ella afirmó que el día 15/03/20, día del presunto, robo, ella vio y habló con los "cuatreros" que le habrían robado 46 reses en una finca prestada. (Dichas reses estaban antes en los potreros alquilados de la comunidad Sherepta del Yaza, y los dueños de los animales los sacaron sin cumplir los pagos acordados en reses, es decir pagaba el 'potreraje' o alquiler de potreros en reses). No obstante, esto no lo declara la señora González, pariente de El Pelón a la Oficial Agregada de la PNB Jonnery Gamez durante su declaración, así como tampoco declaró al Oficial que a ella le fue a avisar del robo su 'tio' al día siguiente, en la mañana, en su propia casa en Machiques, ni que El Pelón acusó hace un mes a Sabinito Romero de "haberse robado su ganado en la Finca San José" donde igual pagaba proteraje, y a quien sin ningún miramiento, "amenazó de muerte".



Otro detalle, de la señora González, es que el viejito cuidador de las reses no vio a nadie y a quien habrían dicho, que "fueron los hijos de Sabino". Con esta versión fue al Destacamento No. 114 de Machiques y al General Medrano en el Fuerte Macoa. Por eso no procedió su denuncia.



Indican los defensores de los indígenas que tampoco declaró; que quien le dijo que aprovechará la situación, donde un hijo menor de Sabino había sido detenido, el lunes 19 de Octubre y que iba a Juicio en la Villa del Rosario; fue un funcionario del CICPC, que al parecer, organiza a falsos testigos. Éste funcionario policial buscó igual a otros "testigos acusadores" como Néstor Junior Soraca, del parcelamiento San Isidro 6.



Según los hechos investigados por organizaciones defensoras de la causa yukpa, todo el caso es un montaje, como lo son "las 27 Cebollitas" envoltorios de presunta marihuana encontradas en los bolsillos de dos de los muchacho indígenas acusados. O lo que afirma el otro "testigo arreglado", Antonio Serrano, que cuando lo atracaron con una pistola en la cara para quitarle una linterna el 19/10/20 a las 9:00 pm, vio a obscuras, a otros dos (2) con pistolas en mano atracando cada uno a un grupo de ciudadanos que estaban sentados en una acera en la calle en el sector de la Morena. En ese caso, lo que vieron los testigos, en ese momento fue a unos policías maltratando a los jóvenes yukpa en el suelo en la Morena cuando entraban a Machiques.



Sin embargo, una señora, identificada como Liliana Fernández, a las 8:30 pm de esa misma noche, lejos de allí, en el sector Rosa Grande vía Toromo, solo vio una pistola que un Yukpa le puso en la frente delante de familiares para robarle 14 pasteles que vendía frente a su casa. Vio una sola arma no tres (3). La PNB dice en el Expediente, igual, sólo hay un arma.



Otro detalle es sobre la moto: ¿Por qué no se habla de la moto donde se trasladaban en el momento de la detención los tres jóvenes? Esa moto la compró el hijo de Sabino a un muchacho de los Suárez, de la comunidad Mareba. ¿Acaso la van a expropiar? se preguntan los familiares de los jóvenes. En la narrativa que elabora la Jueza Cruz Martínez no hace mención de la moto "robada" según el Expediente Policial, indican los defensores de los yukpa.

En un recuento de los hechos importantes para tomar en cuenta, puntualizan, lo siguiente:

- El 28 de octubre por intermediación del Gobernador los familiares lograron ver a los jóvenes presos en el Retén de San Francisco, pero no han podido seguir visitándolos.



- Ellos están presos en el patio. No en un lugar cerrado con todos los presos, como estuvo Leonardo con Rodolfo hace un tiempo atrás.



- Se desconoce la fecha del juicio, como tampoco se sabe, quién es el abogado de la Defensa Pública que asignó el Estado para que asuma la defensa.



- Según el Expediente, la Jueza Abogada María Gabriela Cruz Martínez pidió 10 años para los jóvenes yukpa.

- Ellos son inocentes. Todo forma parte del mismo plan de acabar con los yukpa que luchan por la recuperación de sus tierras.