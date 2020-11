(VIDEO) Venezuela consignará a CPI más información sobre actuación del Estado en defensa de DDHH

09.11.20 - Venezuela consignará en los próximos días a la Corte Penal Internacional (CPI) más información y elementos que evidencien la actuación del Estado en cuanto al castigo y sanciones contra quienes atenten contra los Derechos Humanos (DDHH).



Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en declaraciones desde la sede del Ministerio Público, en Caracas, este lunes, sobre su reunión con la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, en La Haya, el pasado 4 de noviembre, junto al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz.



"En los próximos días de manera documentada entregaremos a la CPI más elementos e información que revelan que el Estado venezolano castiga, sanciona y persigue a quienes atenten contra los Derechos Humanos. Esta institución –el Ministerio Público- no permitirá la impunidad en los delitos de violación a los DDHH", remarcó el fiscal.



Indicó que en el encuentro con la CPI se ratificó la disposición de Venezuela de estrechar los lazos de cooperación en la lucha por la protección de los Derechos Humanos e igualmente se extendió una invitación al país a la fiscal Bensouda para potenciar ese trabajo conjunto que está en la fase preliminar de un informe que determinará si en Venezuela se han dado casos que sean de su competencia y las sanciones en torno a ellos, esto dentro de las atribuciones exclusivamente complementarias de ese organismo.



"La CPI no tiene decisiones en nuestro país, ellos son un complemento ante la protección de los DDHH, que estamos defendiendo de Estados Unidos (EEUU), quienes desde el 2015 han sancionado a Venezuela", explicó Saab.



Refirió que la CPI tiene en estudio los casos sobre el país identificados como Venezuela 1 (2018) y Venezuela 11 (2020), los cuales permanecen en un examen preliminar con miras a tomar una decisión.



Igualmente, ante la CPI el Ministerio Público actualizó los expedientes de delitos de lesa humanidad por parte del gobierno de EEUU al imponer medidas coercitivas, unilaterales e ilegales contra el pueblo venezolano, con el bloqueo.



Señaló que hay colaboración de ambas fiscalías para aportar información suficiente sobre la actuación de la justicia venezolana en este sentido.



Durante la reunión sostenida ante CPI se reconoció, además, la investidura de Nicolás Maduro como el Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.



Defensoría del Pueblo: Detallamos a la CPI efectos negativos de las sanciones de EE.UU.



Por su parte, el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, agradeció la buena disposición de la fiscal de la CPI.



“Se le notificó qué se está haciendo desde el sistema de justicia para sancionar casos de violaciones contra los derechos humanos (…) también expusimos la situación con el gobierno de España, que aún no extradita al presunto responsable de la quema de Orlando Figuera ni tampoco lo ha juzgado en su territorio”, detalló.



Asimismo, Ruiz dio a conocer que también conversaron sobre las sanciones contra Venezuela, que le han impedido al Estado la compra alimentos, medicamentos y continuar con tratamientos de suma importancia.



“Reiteramos que la Defensoría del Pueblo está de puertas abiertas para atender a las personas que no han podido continuar con sus tratamientos médicos”.



Ruiz añadió que terminaron con el compromiso de presentar cualquier denuncia que exista sobre violaciones contra los derechos humanos. “Seguimos trabajando de la mano con todas las instituciones del Estado para seguir avanzando y tener mejor calidad de vida”.



Esta fue la primera reunión que se da entre un fiscal general de Venezuela con la fiscal de la CPI, en la cual se evidenciaron a través de documentaciones la actuación de la justicia venezolana en protección de los DDHH de la población.