Abandonaron a este perrito en una caja frente a la estación de Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. El pobre no puede caminar, no se sabe a consecuencia de qué no puede hacerlo. Es un bello, mezcla de poodle, de color gris.

Se requiere ayuda urgente para este ser sintiente que cayó en las manos menos indicadas. Por favor se les pide a los rescatistas, proteccionistas y Misión Nevado acercarse y rescatar a este bello ser y darle los cuidados necesarios.