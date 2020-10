Fiscal Saab asegura que Roland Carreño transportaba un arma de guerra y 12 mil dólares en efectivo

29-10-20.-El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció que el dirigente de Voluntad Popular (VP), Roland Carreño, fue privado de libertad tras la imputación del Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y financiamiento al terrorismo.Desde la sede principal de la institución en Caracas, el titular de la acción penal precisó que Carreño “fue detenido el pasado 26 de octubre en Valle Abajo por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, tras ser denunciado por una persona de su entorno, que informó de sus actividades ilícitas y sobre lo que iba a hacer el día de su detención”.En tal sentido, Saab especificó que a Carreño “se le capturó portando en su vehículo un maletín en el que había un fusil AM-15 con los seriales devastados, 12 mil dólares en efectivo y documentos con listas de personas y rutas hacia Colombia”.Al respecto, el alto funcionario explicó que “tras el allanamiento de su vivienda, con presencia del fiscal designado por el Ministerio Público, y el vaciado de su teléfono, se pudo conocer que este dirigente político es el principal operador financiero de Voluntad Popular en el país”.Añadió que Carreño era el encargado de “distribuir el dinero saqueado y robado a la República entre operadores nacionales e internacionales no solo de su partido, sino de otros grupos de oposición que han sido parte de la conspiración contra el país”.“El dinero de los activos de Venezuela no le puede pertenecer a una facción extremista, sino que debiera estar para la compra de medicinas, alimentos y fortalecer la economía del país”, señaló Saab.Por tal motivo, Saab indicó que Carreño permanece recluido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en El Helicoide.Producto de las experticias ejecutadas bajo supervisión del Ministerio Público, el Fiscal General precisó que “uno de los documentos encontrados detalla la distribución entre 4 partidos políticos de una cifra de 8 millones 500 mil dólares entregados por la Fundación ‘Simón Bolívar’ de CITGO”.De igual modo, en el documento “también se detalla la entrega de 15 mil dólares a los coordinadores nacionales de estos partidos, entre otras entregas de dinero”, resumió la máxima autoridad institucional.Además, Saab reveló que “en el teléfono del señor Carreño se han encontrado conversaciones en las que se reparten más de 60 mil dólares a operadores dedicados a la conspiración”.Finalmente, acotó que “hay evidencia de que la Fundación Simón Bolívar destina esta suma de dinero (8 millones y medio de dólares) cada 6 meses a estos partidos”, recalcó el titular de la acción penal“El documento encontrado detalla que de esos 8 millones 500 mil dólares, han sido entregados 733 mil dólares a las organizaciones: Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y un quinto partido con fuerza regional”, puntualizó la autoridad.Sobre VP, el Fiscal General recordó que se trata de “un grupo que ha dedicado su vida y trabajo a promover actos violentos como la quema de personas en vías públicas, además de instituciones y el uso reprochable de adolescentes en hechos donde fallecieron venezolanos y miembros de los cuerpos de seguridad del Estado”.Asimismo, insistió en que producto de las acciones de VP fallecieron más de 40 personas en 2014; mientras que en 2017 se contabilizaron más de 140 víctimas mortales. Esto, sumado a los miles de heridos que quedaron con graves secuelas por la violencia.“No tienen escrúpulos para financiar movimientos como la Operación Gedeón, (…) para promover el golpe de Estado del 30 de abril de 2019; el uso indebido de funcionarios para matar y ocasionar el hito inconstitucional que todos conocen”, comentó Saab.A su vez, reiteró su convicción de que el objetivo de estos planes es atacar a las instituciones democráticas del país e impedir las elecciones a la Asamblea Nacional, previstas para el próximo 6 de diciembre.“Queremos mantener en alto las banderas de la República, la justicia, los derechos humanos y preservar el estado derecho en el país. No permitiremos que conspiraciones pagadas tengan éxito porque los venezolanos nos merecemos la paz”, sentenció Saab.