México: Encuentran restos de 59 personas en fosas clandestinas de Guanajuato

29-10-20.-México dio a conocer este miércoles uno de los mayores hallazgos de cadáveres enterrados en fosas en Guanajuato, el estado más violento del país.La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), Karla Quintana Osuna, anunció que se encontraron los restos de 59 personas en diversas fosas del municipio de Salvatierra y que no se descartan nuevos hallazgos."Tenemos aún más posibles puntos positivos con lo cual seguiremos trabajando aquí hasta que hayamos terminado el trabajo (…). Venimos a buscar a todas las muchachas y muchachos que nos hacen falta", afirmó en conferencia de prensa.Quintana dijo que la mayoría de cadáveres pertenecen a hombres jóvenes y entre diez o quince a mujeres. Los restos no fueron aún identificados, por lo que no se conoce más información sobre cómo y cuándo fueron enterrados."Definitivamente este es el más grande que se ha tenido desde la creación de la Comisión y puede ser que en el estado de Guanajuato", dijo el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Héctor Díaz Esquerra."Vamos a seguir ahí hasta que agotemos, tenemos información de otros puntos aledaños, los vamos a agotar, estamos trabajando de manera constante y no nos vamos a ir hasta agotar todo la información que tengamos hasta este momento", aseguró.Los trabajos de búsqueda comenzaron el pasado 20 de octubre después de que las autoridades recibieran denuncias de familias de desaparecidos reportando la zona donde podría haber restos enterrados.