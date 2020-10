Asesinan a abogada y a su hijo en La Trinidad, Baruta

Credito: EU

27-10-20.-Una abogada de 62 años de edad y su hijo de 42 fueron asesinados el pasado viernes en su vivienda ubicada en la urbanización Sorocaima, La Trinidad, municipio Baruta del estado Miranda.



Las víctimas fueron identificadas como Carmen Alicia Martínez Reyes (62) abogada y su hijo Jesús Ignacio Oropeza Martínez (42) técnico superior universitario en Computación.



Según reporte suministrado por familiares el crimen ocurrió la tarde del pasado miércoles, pero los cadáveres fueron localizados el viernes y llevados a morgue. La autopsia reveló que ambas víctimas presentaban traumatismo cráneo encefálico y heridas con arma blanca, además de múltiples golpes.



El cadáver de la mujer fue localizado en el cuarto de lavar y el hijo en una de las habitaciones.



Vale destacar que en la vivienda se encontraba el padre de la mujer, un hombre de 94 años quien como consecuencia de su edad no tiene noción de lo ocurrido.



El padre de Carmen Alicia Martínez Reyes fue juez y prefecto de Caracas.



La autoridades presumen que los homicidas eran conocidos de las víctimas debido a que no hubo violencia en puerta para entrar, sin embargo no se descarta que los hubiesen interceptado y obligado a que les permitieran el acceso al inmueble. Los delincuentes se llevaron cosas pequeñas de la casa.



El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) maneja diferentes hipótesis entre ellas el robo y la venganza.

