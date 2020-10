La Fundación Pequeño Gran Mundo celebra hoy el día mundial de las personas de baja talla

Ricardo Guerrero Credito: aporrea tvi

Caracas, 25 de octubre de 2020.- Hoy se celebra en varios países el Día Mundial de las Personas de Baja Talla, tratándose en específico a la discapacidad denominada Acondroplasia.



En Venezuela, la Fundación Pequeño Gran Mundo Venezuela, tiene un proyecto para dar a conocer este día y la importancia del respeto a los derechos humanos de las personas que tienen dicha discapacidad.



El Proyecto está inspirado en el trabajo que realizó Billy Barty por las personas de baja talla, y quiern además fundó la Asocación Little People of América. Además de su trabajo artístico, Barty se destacó por su promoción de los derechos humannos delas personas de baja talla.\



Desde tiempos antiguos, la figura de las personas de baja talla ha sido estigmatizada, incomprendida y ridiculizada por distintas culturas y sociedades (bufones, fenómenos, seres mágicos).



Las personas de Baja Talla viven día a día situación de rechazo y discriminación por su condición. Hay muchos mitos como “el bufon”, “los enanitos toreros”, “los enanitos de circo”, entre otros.



Existe poca conciencia social formada al respecto de sus verdaderas necesidades, como información seria sobre la real naturaleza de la Acondroplasia.



El objetivo de la Fundación Pequeño Gran Mundo es crear y difundir una cultura de respeto, justicia e inclusión digna y plena en todos los sectores (social, laboral, cultura, salud, deportivo, escolar, legal) hacia las personas con cualquier forma de baja talla.



Especificamente, se proponen:



1) Trabajar unidos todos los países para que este día sea reconocido e implementado por la ONU.



2) Crear espacios para hacer marchas, caminatas y manifestaciones pacificas, donde demos a conocer la situación y problemática que vive las personas de talla baja, sus necesidades, sus capacidades, entre otras.



3) Tener un punto de reunión en cada país, estado, municipio o localidad, donde se promueva la sana convivencia entre jóvenes, padres de familia, niños, adultos, mayores y parejas con enanismo, así como sus familias.



4) Dar a conocer casos de personas con algún tipo de enanismo, así como impartir conferencias motivacionales por personas con talla baja exitosas.



5) Realizar en diferentes países del mundo eventos en un mismo día sobre este mismo tema haciendo mancuerna, y así, cada vez más personas se sensibilicen acerca del enanismo y las personas con talla baja.



6) Llevar a cabo alianzas con el gobierno, la iniciativa privada, instituciones educativas, deportivas, culturales, entre otras, para la implementación de esta fecha ya que entre mas personas participen, mas será el éxito que se tendrá.



El Presidente de la Fundación, Lic. Ricardo Guerrero, quien tambien tiene Acondroplasia, lleva años en la organización de llevar adelante este proyecto ya que el tema de la discapacidad, las personas de baja talla no han sido tomadas en cuenta en varios países del mundo, debido a la falta de información sobre el tema y a que su incidencia no es tan frecuente como la de otras discapacidades.



Guerrero, señala que: “Es importante que exista un día al año dedicado a sensibilizar a todos los sectores de la sociedad sobre la problemática que viven día a día las personas con enanismo, con el propósito de que se den cuenta de la realidad que existe y poco a poco ir dejando atrás ideas erróneas que existen desde la historia alrededor de ellos y cada vez sean vistos como personas capaces de lograr lo que se proponen”.



Desde aporrea.org también honrramos este día y estamos siempre dispuestos a apoyar las luchas y logros de todos y todas las personas con Acondroplasia.