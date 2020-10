(VIDEO) Esposa de Carlos Lanz: "Hay un doble secuestro, el físico y el de la información”

24-10-20.-El sociólogo, exguerrilero, teórico de izquierda y asesor del alto mando militar venezolano está desaparecido más de dos meses y no hay información clara de qué sucedió. "Esto pone en tela juicio a la revolución… Hay un doble secuestro: el físico y el de la información", señala su esposa.

El 8 de agosto, Carlos Lanz salió de su casa y no regresó. Su familia no sabe absolutamente nada de su paradero y los organismos policiales, hasta la hora en que escribimos esta entrevista, tampoco, o por lo menos no se lo han informado a su familia directa.

"La desaparición de Carlos es muy grave porque demuestra que tenemos un alto nivel de vulnerabilidad, porque no han sido capaces de encontrarlo. Un Estado que se dice socialista, en una revolución, eso no se puede permitir. Esto pone en tela de juicio a la revolución", sostiene Mayi Cumare.

"la Cuarta Republica estaba en contra de los movimientos revolucionarios y el Estado actuaba y desaparecía a los nuestros. Pero en el socialismo hay otros valores y otros principios. El Estado tiene que garantizarnos la seguridad a todos los que vivimos en este país. No se entiende por qué pasan dos mes y no se sabe nada", reflexiona.

"Nos llama la atención que en dos meses y medio que han pasado solo se investiga directamente a la familia. Deberían ir más allá, porque no les ha dado resultado", indica Cumare.

