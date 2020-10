Tuitazo solidario con los yukpa, hoy sábado 24, 6pm: #JusticiaParaLosYukpa

TUITAZO!!

Sábado 24 oct ~ 6 pm

ETIQUETA PRINCIPAL: #JusticiaParaLosYukpa



DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS:



El día 19 de octubre de 2020 fueron detenidos a las 12 de la noche, en el Sector La Morena de la Parroquia Libertad del Municipio Machiques de Perijá, por el C.P.N.B Zulia los jóvenes yukpa:

• Silverio Losly Romero Martínez , Hijo de Sabino Romero Izarra Y Lucía Martínez

• Leonardo Fernández Fernández, Hijo de la Cacica Carmen Fernández Romero, y

• José Gregorio Dávila García

Los jóvenes pasaron de Machiques al tribunal de La Villa del Rosario y de allí a la estación de la P.N.B en San Francisco. Estado Zulia, Venezuela.



La organización de DDHH Sociedad Homo et Natura denuncia que los jóvenes fueron golpeados salvajemente a los tres jóvenes(torturados). Uno de ellos, Leonardo Fernández Fernández presenta discapacidad ocasionada por un ataque reciente por grupos irregulares y requiere atención médica. La organización solicita les asista un médico forense ante los hechos acontecidos y se elabore un diagnóstico a los tres jóvenes Yukpa, en especial al joven Fernández Fernández. Igualmente, se solicita que si van a juicio sea en libertad.

Los funcionarios actuantes:

1 : COM/ Franklin GUERERE.

2 : O/J Rosney CARIDAD.

3: O/A Luis FUENMAYOR.

4: OFICIAL Frank MELÉNDEZ.

5: O/A Wilson ORTEGA.

Reporta: COM/Jefe (C.P.N.B) Ledis BERRUETA

Jefa de la Estación Policial de Machiques de Perijá.



Se exige que ante el contexto de violación estructural de los derechos a los pueblos indígenas los jóvenes y las comunidades Yukpa tengan derecho al debido proceso y derecho a la integridad personal.



TUITS SUGERIDOS:

Denuncia Homo et Natura: el 19/10 son detenidos y golpeados salvajemente los Jóvenes Yukpa: Silverio Losly Romero Martínez, Hijo de Sabino Romero Y Lucía Martínez, Leonardo Fernández, Hijo de la Cacica Carmen Fernández Romero y José Gregorio Dávila García

#JusticiaParaLosYukpa

---

La organización de DDHH Sociedad Homo et Natura denuncia que los oficiales torturaron salvajemente a los tres jóvenes. Uno de ellos, Leonardo Fernández presenta discapacidad ocasionada por un ataque reciente de grupos irregulares y requiere atención médica

#JusticiaParaLosYukpa

---

Es parte del derecho a la integridad de los tres Jóvenes Yukpa que un médico forense elabore un diagnóstico oportuno en especial cuando uno de ellos tiene una discapacidad

#JusticiaParaLosYukpa

---

La justicia debe llegar a todxs, los pueblos indígenas en Venezuela requieren atención con foco en su cultura ante la pandemia, necesitan que las autoridades les atiendan no que les violen sus derechos

#JusticiaParaLosYukpa

---

En los archivos de diversas instancias de justicia reposan los expedientes de casos de sicariato, secuestros, asesinatos y violaciones a los derechos del pueblo Yukpa quienes hoy exigen su derecho al debido proceso y que se les proteja

#JusticiaParaLosYukpa

---

Los autores intelectuales del crimen de Sabino Romero Izarra siguen en libertad y el juicio no se ha iniciado y los abusos y prácticas de tortura en violación a los derechos del pueblo Yukpa siguen

#JusticiaParaLosYukpa

----

Durante el año 2019 la Compañera Marys Fernández fue secuestrada y torturada por grupos ganaderos hoy su hermano es torturado y detenido arbitrariamente por las autoridades, exigimos se respete la integridad de los Yukpa por eso hoy demandamos #JusticiaParaLosYukpa

---

#JusticiaParaLosYukpa implica que sean atendidas sus demandas de salud, alimentación, transporte, no es posible que lleguen a pesar de la precariedad hasta las puertas de la Gobernación del Zulia y no sean atendidos

---

Los funcionarios actuantes en la detención y presunta tortura a los jóvenes Yukpa son COM/ Franklin GUERERE, O/J Rosney CARIDAD, O/A Luis FUENMAYOR, OFICIAL Frank MELÉNDEZ, O/A Wilson ORTEGA según reporte del COM/Jefe (CPNB) Ledis BERRUETA de la Estación Policial de Machiques de Perijá

#JusticiaParaLosYukpa

---

Denuncia Homo et Natura que fueron funcionarios actuantes: COM/ Franklin GUERERE, O/J Rosney CARIDAD, O/A Luis FUENMAYOR, OFICIAL Frank MELÉNDEZ, O/A Wilson ORTEGA según reporte del COM/Jefe (CPNB) Ledis BERRUETA - Estación Policial de Machiques de Perijá.



#JusticiaParaLosYukpa



_

La violencia vicaria es en una forma de arremeter contra los pueblos, esto es romper los vínculos comunitarios a través del daño a los seres queridos. Así a las mujeres del pueblo Yukpa les secuestran, les torturan o les matan hijos, esposos y hermanos #JusticiaParalosYukpa

-

Muchos crímenes contra los Yukpa tenían advertencia previa en el ministerio público y no de actuó para evitarlos

#JusticiaParalosYukpa

-

Caciques y dirigentes del Yaza tienen 5 años incomunicados, sin ayuda o financiamiento agrícola y pecuario

#JusticiaParalosYukpa

-

Las comunidades Yukpa sufren múltiples enfermedades como Leimaniasi, Hepatitis B con Virus Delta, Paludismo, Tuberculosis, anemia en niños y adultos mayores del pueblo Yukpa y además se les violan sus derechos

#JusticiaParalosYukpa

-

Durante la pandemia y a pesar de la incomunicación de muchas de sus comunidades se han movilizado para ser escuchados pero nadie les atiende o da respuesta, muchos se encuentran amenazados de muerte ¿Mientras les detienen y torturan? #JusticiaParaLos Yukpa



Cuentas a etiquetar: @TarekWiliamSaab