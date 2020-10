Sebin detiene y posteriormente libera al director del Correo del Caroní

13-10-20.-Miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron este lunes en Puerto Ordaz el domicilio del director del periódico regional Correo del Caroní, David Natera, y posteriormente le detuvieron, denunció el propio diario a través de su cuenta en Twitter.“Tres unidades del Sebin están frente a la casa de nuestro director, David Natera, con orden de allanamiento. Desconocemos las causas“, escribieron en la red social.Según detallaron, Natera estaba solo en su casa cuando llegaron los funcionarios policiales, que durante cerca de una hora no autorizaron la entrada de su abogado, Eliézer Calzadilla.Posteriormente, dejaron ingresar al defensor durante unos cinco minutos, si bien no le permitieron continuar en el interior puesto que no tenía una identificación profesional.Al frente del operativo está el jefe comisario del Sebin César Sánchez, agregaron.El allanamiento se prolongó durante dos horas sin que hasta el momento se conozcan las razones.Luego, los agentes se llevaron al director del Correo del Caroní en sus vehículos para “rendir declaraciones”, posteriormente fue liberado aproximadamente a las 9:44 pm de este mismo lunes 12 de octubre, según informó el SNTP a través de su cuenta en Twitter.