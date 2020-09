Un sujeto asesinó a golpes a su esposa embarazada de ocho meses en Bolívar

28-09-20.-Un sujeto identificado como Robert Gustavo Terran Barrios, de 26 años, fue detenido luego de comprobarse su culpabilidad en el atroz crimen en contra de su esposa, Giannelly Esther Pirrongeli Pumiaca (23), hecho ocurrido en su vivienda ubicada en el sector Nuevo México de la población El Callao en el estado Bolívar.La joven embarazada de ocho meses falleció en una clínica de Upata, estado Bolívar, luego de haber recibido múltiples golpes por parte de su esposo.En el centro de salud, los galenos de guardia manifestaron que el deceso ocurrió a causa de una preeclampsia a consecuencia de los golpes ocasionados, sin embargo la necropsia de Ley realizada, determinó que la víctima falleció a consecuencia de hipoxia severa debido a insuficiencia respiratoria aguda, producto de asfixia mecánica.Giannely, fue aconsejada por sus familiares y jamás lo denunció. No era la primera vez que su agresor y padre de su hijo la golpeaba, sin embargo, prefirió el silencio, aseguró el comisario Douglas Rico a través de su cuenta en Instagram."A ti mujer, no tengas miedo. Garantizamos el anonimato cuando hagas tu denuncia", agregó Rico.Familiares de la mujer piden justicia ante los cuerpos de seguridad y esperan que el caso no quede impune.