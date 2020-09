(VIDEO) Colombia: Nueva masacre asesinan a 5 indígenas y secuestran a otros 40

27.09.20 - Una grave situación se presenta en el resguardo indígena Inda Sabaleta de la comunidad Awá en el municipio de Tumaco, Nariño, donde habría cinco personas asesinadas y dos más resultaron heridos debido a enfrentamientos entre el los Grupos Armados Organizado Residuales, Gaor, Oliver Sinisterra y Los Contadores. Sin embargo, en un comunicado del Ejército se habla de tres personas muertas.Grupos armados ilegales ingresaron al resguardo indígena Inda Sabaleta del pueblo Awá, en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, ubicado en el suroccidente de Colombia, y mataron a cinco integrantes de la comunidad, además de secuestrar a 40 más.La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) alertó en un mensaje colocado en Twitter “sobre la grave situación en el Resguardo Indígena Inda Sabaleta del Pueblo Awá en Tumaco, Nariño”.La entidad explicó que “en medio de enfrentamientos entre grupos armados fueron asesinados 5 indígenas, 2 están heridos y 40 indígenas fueron secuestrados”.En un comunicado, el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (CAJAR) relató que desde la madrugada de este sábado hubo enfrentamientos entre el grupo armado Los Contadores y el frente Oliver Sinisterra dentro del resguardo Inda Sabaleta, tratando de tomarse el territorio por completo.De acuerdo con relatos de integrantes de la comunidad, los cuerpos de las cinco personas fallecidas aún no han sido levantados, mientras que los heridos no han sido atendidos, agregó la nota de prensa de la organización no gubernamental (ONG).Asimismo, testigos dijeron que el frente Oliver Sinisterra retuvo al menos a 40 personas indígenas, entre los que se encuentran dos o tres menores de edad, jóvenes, mujeres y adultos.“Las personas retenidas por el grupo armado se encontraban indefensas, eran civiles del resguardo y hasta el momento no se conoce su paradero”, mencionó el comunicado.La ONG llamó al presidente colombiano Iván Duque, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, y al procurador general Fernando Carrillo a que “adopten las medidas necesarias y urgentes para proteger los derechos humanos de esta comunidad”.Señaló que los indígenas de ese resguardo están desplazándose fuera de su territorio “por miedo a lo que anuncian como nuevos enfrentamientos esta noche”.En un mensaje colocado en Twitter, el CAJAR denunció además que este mismo sábado se produjeron amenazas contra jóvenes del resguardo Inda Guacaray del pueblo Awá, Tumaco, vecino al Inda Sabaleta.En un comunicado el Ejército dio a conocer que hizo presencia en el sitio, donde se presentaron combates con integrantes de los grupos irregulares. El Brigadier General, Álvaro Vicente Pérez Durán comandante del Comando Conjunto número 2 Suroccidente, dijo que se desarrollaron operaciones de control militar de área en el sector, donde se desplazaron para verificar la situación, a su vez que sostuvieron un combate contra integrantes de una organización, “la rápida reacción de las tropas permitió la aprehensión de un menor de edad, a quien le fueron restablecidos sus derechos y la incautación de abundante material de guerra, material para la elaboración de explosivos, material de intendencia y pasta base de coca”. Reseñó el diario Vanguardia de Colombia.Con información de AVN