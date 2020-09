Familiares solicitan a la Oficina de DDHH de la ONU mediar por liberación del M/G Rodríguez Torres y los presos políticos

Miguel Rodríguez Torres Credito: Web

Familiares de Rodríguez Torres en la ONU en Caracas

25-09-20.- Familiares del Mayor General (EJ) Miguel Eduardo Rodríguez Torres, encarcelado injustamente desde hace más de dos años y medio en una cárcel de máxima seguridad en Fuerte Tiuna (Distrito Capital), solicitaron a la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, interceder ante el Gobierno de Nicolás Maduro para lograr una Medida Humanitaria que posibilite la inmediata libertad del militar (por su comprobada inocencia) y su urgente atención de salud.



Los hermanos del M/G Rodríguez Torres, Danelly Rodríguez Torres y Jorge Rodríguez Torres, junto a su representación legal conformada por los abogados Carlos Matos y Wilmen Romero, acudieron este miércoles en horas de la tarde a la sede del organismo en Caracas, donde fueron recibidos por la comisionada de la ONU, Helene Devaux.



Durante la reunión se actualizó el expediente del caso del Mayor General: la situación de incomunicación en que lo mantienen; la deficiente asistencia médica que recibe; las violaciones al debido proceso y, en general, las afectaciones a sus derechos humanos y constitucionales.



Danelly Rodríguez Torres aseguró que lo más preocupante es el acelerado deterioro de la salud de su hermano. Estando detenido, Rodríguez Torres ha debido ser hospitalizado en varias oportunidades por dolencias de hombro (operación), dengue hemorrágico y un complicado cuadro alérgico, a lo que se suman un conjunto de patologías de estudio vinculadas a los sistemas óseo y cardiovascular. Recientemente lo evaluó una Comisión Médica Oficial del Hospital Militar (Internista, Traumatólogo y Fisiatra), la cual habría confirmado los diagnósticos de sus médicos tratantes y los subsecuentes e inaplazables tratamientos.



Vale destacar que para lograr la libertad del M/G Miguel Rodríguez Torres se han introducido no menos de 10 solicitudes de medidas humanitarias ante los tribunales militares, todas relacionadas con su salud y con el resguardo de sus derechos constitucionales, sin obtener hasta la fecha ningún tipo de respuesta.



El 11 de junio de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la resolución 25/2020, otorgó medidas cautelares de protección a favor de Rodríguez Torres, al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.



“Pese a diversas solicitudes presentadas a las autoridades competentes, Miguel Eduardo Rodríguez Torres no estaría recibiendo atención médica adecuada para su situación de salud. La Comisión lamenta no contar con las observaciones del Estado, pese a que fueron solicitadas de conformidad con el artículo 25.5 de su Reglamento”, reza la resolución.