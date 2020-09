(VIDEO) "Informe de misión independiente de la ONU obedece lineamientos de Mike Pompeo y el Grupo de Lima"

24.09.20 - “¡Ni es independiente ni es de Naciones Unidas! Es lo primero que tenemos que desenmascarar al mundo», denunció este jueves el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, en torno al informe sobre derechos humanos en Venezuela emitido el pasado 16 de septiembre por una autodenominada «Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos», adscrita a las Naciones Unidas. «Ellos agreden a Venezuela con mentiras, a nombre de la ONU», denunció el Jefe de Estado venezolano este jueves, al recibir del Fiscal General del país, Tarek William Saab, el informe «La Verdad de Venezuela: contra la infamia del Grupo de Lima», elaborado por varias organizaciones, que muestra un punto de vista distinto sobre los derechos humanos en el país.



Sobre el informe emitido por la misión de determinación de hechos, Maduro señaló que «el documento es dependiente de los gobiernos de derecha que no reconocen y odian a Venezuela y vienen atacándonos. Es una comisión dependiente de Mike Pompeo y del Grupo de Lima” y «busca enmascararse con el nombre de Comisión Independiente”, dijo el Presidente. “No es independiente, es una comisión y un informe politizado absolutamente envenenado”, explicó. “Ustedes lo demuestran aquí, y es imperativo mostrarlo”.



“En el caso de EE.UU., se ha retirado del Consejo de Derechos Humanos pero actúa para que este Consejo ataque a países independientes, que no se arrodillan a sus políticas. Hay que decirlo por la calle del medio”, expuso. “Lo que hacen es escribir un documento donde ellos se declaran juez y parte, acusadores, y además determinan la sentencia sin dar derecho a la defensa».



El 85% de las fuentes que utilizó el Grupo de Lima para elaborar el documento son secundarias y corresponden a redes sociales, medios informativos digitales, prensa y publicaciones de terceros, informó el canciller de la República, Jorge Arreaza, el pasado miércoles durante rueda de prensa.



El Mandatario Nacional recordó que, en Venezuela ningún cuerpo de seguridad puede violar impunemente los derechos humano, y quien lo haga está sujeto a las leyes de la República.



Se puso a la órdenes de la Comisión de la Verdad y de la Fiscalía General de la República, para «establecer la verdad de Venezuela». Añadió: «Que se establezca la verdad, la justicia y la reparación, y se consolide la paz».



El Jefe de estado venezolano aseguró: «Aquel funcionario que, en uso de sus facultades cometa delitos o viole derechos humanos y constitucionales de cualquier ciudadano o ciudadana de Venezuela, debe ser investigado, llevado a la justicia y debe ser condenado, en el caso que así lo amerite. Como Jefe de Estado, he propiciado y propicio el cumplimiento de las investigaciones de cualquier violación, y la aplicación de la justicia inmediata y severa».



«En medio de la contienda que provocaron los responsables del liderazgo de la extrema derecha, se han dado situaciones difíciles que han sido investigadas diligentemente. E invoco a la justicia venezolana para que siempre sea así», asentó.



En el acto, el Fiscal general venezolano, Tarek William Saab, presentó el informe denominado “La verdad de Venezuela: contra la infamia del Grupo de Lima”, en el que también participaron el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz; el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, así como diferentes organizaciones de derechos humanos. Está basado en datos oficiales, fuentes judiciales, procesos, sentencias y resoluciones.



El Presidente venezolano instruyó al canciller, Jorge Arreaza, para entregar al secretario general de la ONU, António Guterres, así como a todos los organismos mundiales, copia del informe entregado hoy por el Poder Ciudadano.



Informó aceptar la recomendación de Guterres de estrechar aún más los lazos institucionales de Venezuela con la organización mundial. “Tengo todo el deseo de elevar, mejorar y profundizar la cooperación oficial entre el Gobierno Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y el Estado venezolano, con la oficina de la Alta Comisionada de derechos humanos de la ONU”, Michelle Bachelet.