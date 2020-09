(VIDEO) En Colombia reportan nueva masacre en el municipio de Algeciras

23.09.20 - En la noche del pasado 22 de septiembre, en zona rural de Algeciras, Huila, se perpetró una nueva masacre. Los primeros reportes conocidos desde el municipio indican que hombres armados ingresaron a la vereda Quebradón Sur y asesinaron a tres personas. Las autoridades militares, más precisamente el general Johny Hernando Bautista Beltrán, comandante de la novena brigada del Ejército, identificaron a las víctimas como Jimmy Betancourt Ortiz, su hijo Jimmy Alejandro Betancourt Gómez (25 años) y Camilo Rayo (17 años). Reseñó el diario El espectador.La información, todavía preliminar, indica que al menos tres hombres armados llegaron hasta una vivienda de la vereda Quebradón Sur y asesinaron a Jimmy Betancourt Ortiz, de 43 años, y Alejandro Betancourt, de 25 años, padre e hijo respectivamente. El tercer fallecido fue un empleado del predio perteneciente a un excombatiente de las Farc-EP, el cual aún no ha sido identificado.Las autoridades de Policía y la Fiscalía se encuentran en la zona en el levantamiento de los cuerpos y las respectivas investigaciones que pudieran arrojar más detalles sobre esta nueva masacre, que no es la primera en este territorio, a unos 200 km al suroeste de Bogotá.El pasado 16 de julio, también en el municipio de Algeciras, Huila, seis sujetos fuertemente armados asesinaron a otras cuatro personas e hirieron a dos más, lo cual generó una serie de desplazamientos forzado de personas.De acuerdo a cifras del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz, unas 246 personas han muerto en las 61 masacres registradas en Colombia durante este año, en una tendencia que no para desde la firma de los acuerdos de paz de 2016.