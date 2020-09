(VIDEO) Más de 150 presos venezolanos en Trinidad Tobago iniciaron huelga de hambre

22-09-20.-Más de 150 venezolanos que están presos en la cárcel de máxima seguridad de Trinidad y Tobago, en Arouca, iniciaron este lunes una huelga de hambre. De no ser atendidos en sus peticiones, no descartan una “huelga de sangre”.A través de un video difundido en la red social Instagram, alias "Darwin", quien sería el líder de la huelga, indicó: “No están liberando a los presos que tienen boleta de excarcelación en mano. No los dejan comunicarse con sus familiares y no les dan derecho a fianza". Alertaron a los autoridades Venezolanas para que les brinden una mano”.Afirma que lleva 15 años pagando condena en esa cárcel de máxima seguridad y dijo que recientemente lo habían aislado con un grupo que tiene tuberculosis. Le hicieron un examen y salió negativo, el mismo manifiesta que al estar un tiempo prolongado con personas que si lo tienen, si no lo sacan pronto de allí, corre el riesgo de contraer la enfermedad, pues en las celdas duermen tres y cuatro personas”, denunció.Según familiares, varios de ellos esperan celeridad en sus juicios, otros por una firma para completar el beneficio de saldar condena en Venezuela, mientras otros denuncian demoras en los traslados, reseñó El Universal.Exigen celeridad a las autoridades trinitarias y venezolanas. Los intentos en el Consulado criollo han sido en vano hasta ahora. Las condiciones en la que están, no son humanas, advierten los allegados.Todos temen por sus vidas, piden un tratamiento humanitario. Quieren poder conversar con algún representante del gobierno de Venezuela, en la isla.Este lunes un grupo de funcionarios de derechos humanos internacional habría tenido acceso al caso.