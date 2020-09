(VIDEO) Uzcátegui denuncia a la alcaldesa ante el MP y niega sus acusaciones. “El PSUV y Érika me conocen y saben lo que hago”

21-09-20.-El secretario general del partido Patria Para Todos (PPT), Rafael Uzcátegui, denunció ante el Ministerio Público (MP), a la alcaldesa de Caracas, la oficialista Érika Farías, por haberlo implicado en una presunta red de prostitución.

Uzcátegui fue detenido el pasado viernes por funcionarios de la Policía de Caracas, quienes presuntamente lo amenazaron e hizo responsable de lo que le pueda ocurrir a ese organismo de seguridad y a la alcaldesa de Caracas, Erika Farías.

"Erika, yo no arrugo. Siempre amanece", escribió en su cuenta de Twitter el secretario general del PPT en respuesta a la acusación que formuló en su contra Érika Farías y al intento de implicarlo en una supuesta red de prostitución que opera en Sabana Grande.

El dirigente pepetista enfatizó que el Partido Socialista Unido de Venezuela, así como la alcaldesa, lo conocen perfectamente y los órganos de seguridad "saben lo que hago".

"Presidente @NicolasMaduro, tome carta en este Asunto y no lo pretendan convertir en FALSO POSITIVO . Su Moral o la mía esta entre dicho. Venezuela puede evaluarla, estoy totalmente dispuesto a hacer lo que siempre hecho frente las adversidades vividas, hechar pa'lante", indicó Uzcátegui.

Farías, acusó a través de su cuenta en la misma red social a Rafael Uzcátegui, dirigente del partido político Patria Para Todos de promover la prostitución, la explotación sexual y el consumo de drogas.

"A Rafael Uzcátegui le tocará explicar a los padres y madres caraqueñas qué hacía muy cómodo en un espacio de prostitución, abuso y drogas. ¡Ni Caracas ni su pueblo es sinónimo de estos actos indignantes y bochornosos!", escribió la funcionaria en Twitter.

Según Farías, Uzcátegui fue detenido en un prostíbulo durante un despliegue que realizó la Policía de Caracas en el paseo Colón con la avenida Montevideo, en la parroquia El Recreo.

Este hecho ocurrió semanas después de que el Tribunal Supremo de Justicia intervino la junta directiva de Patria Para Todos, encabezada por Uzcátegui.

La alcaldesa publicó en su cuenta de la red social una foto donde aparece el dirigente pepetista presuntamente en el local de los hechos, asimismo publicó otra foto donde se puede apreciar a las presuntas trabajadoras sexuales detenidas.

Por otra, Uzcátegui aseguró durante una entrevista concedida en el día de hoy al periodista Vladimir Villegas que la alcaldesa miente. "La estrategia electoral sedujo a Erika Farías y la llevó a la idea de descalificarme para tratar de resolver los conflictos internos que hay en el PSUV. Esperaba que ella por lo menos me llamara y me pidiera disculpas. Porque golpear a una persona en las condiciones en las que estaba no es un acto revolucionario", expresó.

"Los vecinos me conocen, yo no soy persona de esas cosas. Si lo que dice la alcaldesa fuese así, ¿por qué ella no presentó a las mujeres a la Fiscalía? La segunda gestión de Erika Farías no va. No va porque los caraqueños no soportan tener a alguien que no solo es ineficiente, sino que se dedica a mentir y acusar", agregó.